阪神・淡路大震災から31年。Meta Heroesが神戸市立岩岡中学校にて「防災メタバース授業」を1月29日に開催

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年1月29日（木）、神戸市立岩岡中学校（兵庫県神戸市）にて、メタバースやAI技術を活用した「未来型・防災授業」を実施いたします。神戸市立の学校において、当社の防災メタバース授業が導入されるのは今回が初の試みとなります。

社会背景：震災から31年、風化する記憶と新たな課題

2026年、阪神・淡路大震災の発生から31年が経過しました。当時の凄惨な状況を知る世代が減少する一方で、現在の中学生たちは震災を経験していない世代です。 「実体験を伴わせることが困難な災害発生時の状況」をいかに伝え、自分事として捉えさせるか。これは防災教育における長年の課題でした。従来の避難訓練や講話に加え、デジタルネイティブである子どもたちに響く、新しい形のアプローチが求められています。

テクノロジーと教育の融合

「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに掲げる当社は、これらの課題に対し「テクノロジー×体験」で解決を図ります。 今回の授業の目的は以下の2点です。

疑似体験を通じた行動変容：

メタバース空間での没入感ある体験を通じ、災害時に「自分ならどう考え、どう行動するか」を主体的に学ぶ機会を提供します。

未来型授業の共創：

従来の学習手法と、今後汎用的になる最先端テクノロジー（メタバース・AI）を掛け合わせ、岩岡中学校と共に「次世代の防災教育モデル」を構築します。

授業では、3つのコンテンツをローテーション形式（各30分）で実施します。

特にメタバース授業では、阪神・淡路大震災の被災時を舞台としており、倒壊した建物や火災など、現実では訓練困難なシチュエーションの中、3人1組のチームで協力して被災者を助ける活動を行います。

また、AIリテラシーの講義も同時開催し、防災だけでなく、これから社会に出る生徒たちがAIとどう向き合うべきかについても学びを深めます。

当社は、2025年の大阪・関西万博にて「防災万博」を主催し、多くの反響をいただきました。その知見を活かし、今回の岩岡中学校での実施をモデルケースとして、全国の教育機関へ「防災×メタバース」の授業を広げてまいります。 子どもたちが楽しみながら最新技術に触れ、かつ「命を守る知恵」を身につけることで、いつか誰かを助けられる「ヒーロー」へと成長するきっかけを創出し続けます。

【実施概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/294_1_90424c5e26febfab3c72cf6b2596cf9b.jpg?v=202601271121 ]

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント：https://lin.ee/K9vdyLx