『ライブコマースのインフラ化』を目指すCellest、「ベストベンチャー100」に3年連続選出

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest(本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社)は、イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：片岡 聡）により選定される2026年度「ベストベンチャー100」に選出されたことをお知らせ致します。2024年度・2025年度に続き、3年連続の選出となりました。

「ベストベンチャー100」 当社掲載ページ：https://best100.v-tsushin.jp/company/cellest/(https://best100.v-tsushin.jp/company/cellest/)

■「ベストベンチャー100」とは？

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

https://best100.v-tsushin.jp/

<審査基準>

「ビジョン」「成長理由」「売上高」「営業利益」で一定条件を満たした企業を対象とし、以下の観点をもとに、審査委員による面談での審査を経て、選出されます。

1）経営者の資質

・社会貢献性の高いビジョンを掲げ、ビジョン実現に向けて全社一丸となって取り組んでいる

・経営者が中長期的視座を持ち、売上が右肩上がりとなっている

※短期的な売上の急伸も大事だが、それよりも大事なのは経営者が中長期的視座を持っていること

2）ビジネスモデルの独自性

・商品及びサービスに独自性がある

※単なる物まねではなく、独自性があり、なおかつ経営者自身が自社の商品及びサービスに愛着を持ち、こだわりを持っていること

3）成長性

・ITや介護医療、環境などの成長マーケットで事業展開している

・アジア新興国などへの海外展開を積極的に推し進めている

■当社代表取締役CEO 佐々木宏志 コメント

この度、当社が3年連続で「ベストベンチャー100」に選出いただいたことを、大変光栄に思っております。

2025年は、ライブコマースが日本において本格的に注目を集め、「ライブコマース元年」と呼ばれる節目の年となりました。そうした市場の変化の中で、当社の取り組みを評価いただけたことは、大きな励みです。

2026年は、ライブコマースが企業や生活者の中でどのように活用されていくのかが、より具体的に問われていく一年になると考えています。当社は「ライブコマースのインフラ化」というミッションのもと、新しい仲間も迎えながら、パートナー企業の皆さまと共に、事業と組織の両面から成長を加速させてまいります。

■採用情報

現在、当社では事業拡大に伴い、ライブコマーサーを中心に複数職種で通年採用を行っています。

ライブコマースは、配信者だけでなく、配信者に限らず、配信の企画立案から当日の配信サポート、物流対応、マーケティング施策まで、多様な役割が連携することで成り立つ事業です。当社では、各部署が専門性を発揮しながら連携し、ライブコマース事業の成長を支えています。

スタートアップならではのスピード感と裁量の大きさを活かしながら、ライブコマースの未来を共につくる仲間を募集していますので、ご興味をお持ちの方はぜひ以下の採用情報をご覧ください。

■当社代表取締役CEO 佐々木執筆の書籍発売中

- 採用情報：https://cellest.co.jp/career/- Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/cellest

2026年1月18日（日）に株式会社扶桑社より『月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～』を刊行いたしました。

「TikTok Shop」のサービス開始などを背景に、2025年は「ライブコマース元年」とも言われ、近年は多くの企業がライブコマースへの参入を検討、あるいは実際に取り組みを始めています。一方で、興味はあるものの、何から始めればよいのか分からない、成果のイメージが持てないという声も少なくありません。

本書では、ライブコマースに関心のあるすべての方々に向けて、2017年より業界に参入し、現場で培ってきた「売れる仕組み」を体系的に解説しています。

▼目次

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- タイトル：月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～- 著者 ：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志- 発売日 ：2026年1月18日（日） 価格 ：本体1,738円（税込）- 出版社 ：株式会社扶桑社- Amazon URL：https://amzn.asia/d/9Cadcdj- 今、 一番モノが売れる「ライブコマース」とは何か？- なぜ「ライブ」でやるとモノが売れるのか？- 参加者を熱狂させるライブ演出術- ＥＣの１００倍売れる！ライブコマースの始め方- 「知らなかった」ではすまない「つまずきポイント」- 事例から学ぶ「売れる」ライブコマースのつくり方- 企業も個人も新しい販売戦略の柱ができる

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab