【1月31日よりMakuakeにて先行販売】発火リスクを抑えた「準固体バッテリー」。アルミボディで残量の出るディスプレイ搭載【Element Metal Power Bank 8000】

株式会社エレメント(代表取締役:木山 金龍、所在地:神奈川県川崎市)は、従来のリチウムイオン電池に比べ膨張、発火リスクを抑えた準固体バッテリー「Element Metal Power Bank 8000」を2026年1月31日（土）より、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売（支援受付）を開始します。

本製品は安全性の他、Magsafe対応・メタルボディの3カラー展開・8000mAhの容量・ディスプレイ・スタンド機能を備え、日常から屋外での動画視聴・撮影など様々なシーンで使い勝手と安心感を両立します。

プロジェクト期間：2026年1月31日（土）～2026年3月31日（土）

商品ページ：https://www.makuake.com/project/semi-battery/

Makuakeプロジェクト内では、早割など最大15%OFFの先行者限定割引をご用意しています。

【製品の特徴】

高級感のあるアルミボディ

・小型サイズで持ち歩きがスマートに

・カバンやポケットの中でもかさばりにくい

・手に取った瞬間にわかる、ひとつ上の質感

・耐久性や放熱性が高く、高級感のあるアルミボディ製のモバイルバッテリー

%で残量が表示されるディスプレイ・スタンド機能搭載

バッテリーがスタンドになり、充電しながら画面を見やすい角度で置けます。

動画視聴、通話、作業、どんな用途でも中断することなく充電可能です。

ディスプレイは残量を％で表示。

急な外出や連日の持ち歩きでも、ひと目で残量が確認できます。

3色のカラーバリエーション

スタンダードなシルバーに加え、ブラック、そしてiPhone 17 Proのカラーとも相性が良いオレンジの3色を展開。ガジェットをブラックで揃えたり、オレンジのiPhoneとコーディネートする事も可能です。

USBストラップが付属

Type-C to TypeCのUSBケーブルになるストラップが付属。どんな時もバッテリーへの充電、バッテリーから有線での給電を行うことが可能です。

【製品仕様】

製品名:Element Metal Power Bank 8000

製品寸法:130×66×14.25mm

梱包内容:モバイルバッテリー本体×1 、 取扱説明書×1

Type-C to Type-C USBストラップ ×1

入力: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A(18W MAX)

出力(有線):5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A(20W MAX)

出力(ワイヤレス): 5W / 7.5W / 10W / 15W

合計最大出力:20W

電池容量:8000mAh/30.4Wh

定格容量:4800mAh

定格電圧:5V / 9V / 12V

販売元:株式会社エレメント

製造国:中国

株式会社エレメントは平成11年（1999年）の創業以来、神奈川県川崎市を拠点に電子機器のものづくりに携わり、BtoB領域において厳しい品質基準に応えながら高度な技術ノウハウを蓄積してまいりました。

現在、その確かな経験と技術力を最大限に活かし、自社製品の開発という新たなステージへと歩みを進めています。

株式会社エレメントの自社製品ブランド、Elementでは「確かな品質で、最新のテクノロジーを直接ユーザーの皆様へお届けする」をポリシーとし、ユーザーの皆様の生活におけるElement(要素)として自社製品が力添えできるビジョンを目指しています。

https://www.element-tech.co.jp/