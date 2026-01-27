さくら事務所グループ らくだ不動産 役員人事のお知らせ

株式会社さくら事務所

個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション（住宅診断）、マンション管理組合向けコンサルティングを行う“不動産の達人”株式会社さくら事務所グループである、らくだ不動産株式会社（東京都渋谷区／代表取締役：大西倫加）は、2026年1月1日をもって、現在マネージャー兼トップエージェントを務める八巻 侑司（やまき ゆうじ）が執行役員に就任いたしましたことをお知らせいたします。

新・執行役員の略歴とコメント

■ 八巻 侑司（やまき・ゆうじ）：執行役員・エージェント

大手不動産仲介会社にて11年の経験を積んだ後、らくだ不動産に参画。マネージャーとしてチームを牽引しながら、自身も450件以上の取引実績を持つトップエージェントとして活躍。

■コメント

このたび、執行役員に就任しました。これまで関わってくださったご依頼者様、取引先の皆さま。そして現場で共に考え、走ってきた仲間に、あらためて感謝しています。

不動産の取引は、一件一件がご依頼者様の人生に深く関わる大切な選択です。その取引が「幸せの数」として積み上がり、結果として業界の当たり前を少しずつ変えていく。その実感を、私は現場で何度も味わってきました。

どれだけ大きなビジョンを掲げても、価値を生むのは現場です。執行役員として、現場で培った知見をもとに、事業や組織に関わる意思決定に主体的に携わり、実行まで責任を持って取り組んでまいります。

「五方良し」に唯一の正解はありません。

だからこそ考えることをやめず、誠実な不動産取引のあり方を追求し続けてまいります。

役員人事の背景

不動産取引は本来、関わる全ての人が幸福を享受すべきものです。しかし現在の業界には、いまだ「情報の非対称性」を利用した「囲い込み」などの悪慣習が根深く、ご依頼者様の利益よりも会社都合が優先される事態が後を絶ちません。

この度、らくだ不動産は創業者・代表取締役社長である大西の退任に伴い、大きな転換期を迎えます。新体制の核として執行役員に就任する八巻は、圧倒的な現場実績を通じ、私たちが掲げる「五方良し」の精神を誰よりも体現してきた実務家です。

今回の人事は、現場のリアルを知り尽くしたトップエージェントが経営の舵取りに加わることで、机上の空論ではない「実務家主導の構造改革」を加速させるための戦略的布陣となります。八巻を新たなリーダーに据えて、社内エージェント教育の抜本的強化はもちろん、不透明な不動産流通の仕組みを消費者の手に取り戻すための価値発信を一層推進いたします。

本件を機に、らくだ不動産は、業界の常識を塗り替え持続可能な不動産市場を創造する組織へと、さらなる進化を遂げてまいる所存です。

らくだ不動産について

らくだ不動産株式会社(https://www.rakuda-f.com/)（東京都渋谷区／社長：大西倫加）は、親会社である「さくら事務所」のノウハウを受け継ぎ、2018年に設立されました。多様な知識・経験をもつ仲介会社だからこそ、実現することができたエージェント型サービスを提供する不動産会社です。「売るべきか・買うべきか」から相談できる不動産会社として、不動産取引や、資産コンサルティング、セカンドオピニオンサービスを提供しています。不動産広告を全くかけずして、累計相談件数は15,000件を超える実績を持っています。