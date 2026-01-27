ロッテとサッポログループによるラウンドマッチング輸送(※1)を開始～菓子・酒類メーカーの異業種連携　サプライチェーン最適化と環境負荷低減に寄与～

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ)と、サッポロホールディングス株式会社のグループ企業であるサッポログループ物流株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長：服部祐樹、以下サッポログループ物流)は、関東～東北間で、トラックのラウンドマッチング輸送を2026年1月から冬季限定で開始します。

ロッテは狭山工場から東北の営業倉庫へ製品を輸送する際、関東への復路における積載貨物不足から空車回送が発生しており、車両の有効活用および実車率向上が課題でした。一方、サッポログループ物流は、酒類・飲料業界特有の夏場の繁忙期と冬場の閑散期の大幅な需要変動によって生じる、物流波動の緩和が課題でした。今回の取り組みは、復路の実車率向上を目指すロッテと、冬季の車両稼働率向上を目指すサッポログループ物流両社のニーズが合致したことにより実現しました。本取り組みによって、単独輸送時と比較して、CO2排出量年間約5トンの削減効果を見込んでいます。また空車となっていた復路区間にサッポロビールの荷物を積載することで、空車走行距離を年間約7,600km削減(※2)、実車率向上に寄与します。

ロッテの菓子とサッポロビールの酒類は採用するパレット規格の違いから、同一車両でのラウンド輸送は困難な状況でした。このたび、ロッテの菓子輸送で長年の取引実績と知見をもつ株式会社曙運輸(埼玉県越谷市、代表取締役：大野祐肇)からの技術支援と専用資材の提供により、サッポログループ物流の車両での輸送が可能となりました。

ロッテとサッポログループ物流は、今後も両社の強みを活かし、サプライチェーン全体の最適化や環境負荷の低減、そして「2024年問題」に代表される社会課題の解決に貢献するため、今後、実施期間を延ばすなど協力体制をさらに強化していきます。

※1ラウンドマッチング輸送とは：貨物を目的地で下ろした後、空で回送することなく近隣で適合する貨物を積み込み、出発地方面へ戻る輸送方式のことです。往路・復路双方の車両実車効率を高め、物流効率化と環境負荷低減を実現する仕組みです。

※2走行実績に基づき算出

■概要

【実施期間】冬季限定

・2026年1月～3月

・2026年11月～2027年3月予定

【輸送ルート】

・往路：〈埼玉県〉ロッテ狭山工場 →〈宮城県〉東北営業倉庫

・復路：〈宮城県〉サッポロビール仙台工場 →〈千葉県〉サッポロビール千葉工場

【輸送商品】

・往路：チョコパイやコアラのマーチなどのお菓子

・復路：濃いめのレモンサワーや男梅サワーなどのRTD(※3)

※3 RTDとは：Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料。

ラウンドマッチング輸送イメージ

【取り組み効果】※単独輸送時と比較して

・CO2排出量年間約5トンの削減効果を見込む

・空車走行距離を年間約7,600km(※2)削減

・ロッテの往路車両の実車率向上

・通常仕様以外の車両使用による輸送形態の多様化

【ロッテについて】

ロッテは1948年6月に創業した菓子メーカーです。パーパスである「独創的なアイデアとこころ動かす体験で人と人をつなぎ、しあわせな未来をつくる」に掲げる「しあわせな未来」を実現するため、創業100周年(2048年)までのサステナビリティ目標「ロッテ ミライチャレンジ2048」を掲げました。6つのマテリアリティ(重要課題)の1つに「脱炭素」を設定し、本取り組みを通じてサプライチェーンにおけるカーボンニュートラル(Scope3)の実現を目指しています。

株式会社ロッテ https://www.lotte.co.jp/

【サッポロホールディングスについて】

サッポロホールディングスは1876年9月に創業し酒類事業を中心に展開する企業です。サッポログループは、サステナビリティ方針「大地と、ともに、原点から、笑顔づくりを。」のもと「持続可能な社会の実現」と「グループの持続的な成長」の両立を目指しています。サステナビリティ重点課題の中で「脱炭素社会の実現」を最注力課題のひとつに位置付けており、製品輸送工程である物流においてもCO2削減に取り組んでいます。また「物流の2024年問題」に関するさまざまな課題解決のため、他企業との共同輸送やモーダルシフトの取り組みなどを推進しています。

サッポロホールディングス株式会社 https://www.sapporoholdings.jp/

【株式会社曙運輸について】

1976年創業。定温輸送に特化した物流企業として、大型冷凍車を用いた専門性の高い輸送サービスを全国に展開し、食品物流インフラを支えています 。ISO9001・14001、SMETA認証の取得や、10年以上にわたるエコシップマーク認定の継続など、環境と品質の両面に配慮した経営を推進しています 。本取り組みでは、長年の菓子輸送で培った実務ノウハウを提供し、社会課題の解決を支援しています 。

株式会社曙運輸 http://www.akebonounyu.co.jp/

