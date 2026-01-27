いなば食品　「創業220周年記念 見開き全面広告」を読売新聞にて掲載！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、創業220周年を記念した見開き全面広告（全30段）を、2026年1月27日（火）付の読売新聞朝刊に掲載いたしました。

■企業DNA「独創と挑戦」の表現

紙面には、私たちが大切にしてきた「真似しない、真似されない」という言葉を掲げました。他社の後追いではなく、常に新しい価値を創造し続ける姿勢と、安全・安心な商品をお届けするための最新設備の姿を、紙面を通してぜひご覧ください。

■広告掲載概要- 掲載紙：読売新聞（朝刊・全国版）- 掲載日：2026年1月27日（火）- 規格：全30段（見開き全面カラー）

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)