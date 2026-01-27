【日本初上陸】欧州の最高評価を得たEura Mobil（ユーラーモービル）が「ジャパンキャンピングカーショー2026」に出展！

氷点下20度でも自立可能な4x4オフロードモデル「Xtura」が日本初披露

キャンピングカーの輸入・販売を行う株式会社デルタリンク（本社：岡山県倉敷市、以下デルタリンク）は、日本唯一の正規輸入総代理店を務めるドイツの名門ブランド「Eura Mobil」（ユーラーモービル）より、革新的な4×4オフロードモデル「Xtura」（エクストゥーラ）および、高い居住性を誇る「Activa One（アクティバ・ワン）650 HS」を、2026年1月30日（金）より開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて日本初公開いたします。

■ 「人生の質への投資」を提案する、ドイツの名門 Eura Mobil

Eura Mobilのキャンピングカーは、移動そのものを楽しむだけでなく、旅先での滞在時間までも豊かにする

デルタリンクは、欧州で圧倒的な信頼を誇るEura Mobilの日本唯一の正規総代理店です。 Eura Mobilは、ドイツの権威ある賞「Reisemobil des Jahres（キャンピングカー・オブ・ザ・イヤー）」での受賞歴を誇り、その品質と革新性は世界中で高く評価されています。単なる移動手段を超え、快適性・柔軟性・品質を極めた「人生を豊かにする一台」を日本のユーザーへお届けします。

■ 出展モデルの見どころ

Eura Mobilが誇る本格4×4モデル「Xtura」、快適性と実用性を追求した「Activa One 650 HS」

これら2モデルを日本で初めて体感できる場が、ジャパンキャンピングカーショー2026です。

LACグループのブースにて、Eura Mobilならではの本物の品質とアドベンチャー性能を、ぜひご体感ください。

1. 異次元の走破性と自立性能：Eura Mobil「Xtura」

Eura Mobil Xtura

メルセデス・ベンツ スプリンターをベースにした、本格派4×4オフロードキャンピングカーです。

●圧倒的な走破性： 強力な4WDとオールテレインタイヤ、車体保護のスキッドプレートを装備。道を選ばない自由を提供します。

●オフグリッド・テクノロジー： 330Ahリチウムバッテリー、ソーラーパネル2枚、3kWインバーター、大容量水タンクを標準装備。氷点下20℃の過酷な環境下でも長期間の自立キャンプを可能にします。

●洗練された居住空間： 4名就寝対応。ガスとIHのハイブリッドコンロを備えたキッチンなど、最新デバイスが旅をサポートします。

氷点下20℃の環境下でも長期間の自立キャンプ可能上質な居住設備7ゾーン・コールドフォームマットレス付きシングルベッド人間工学に基づいた形状のワークトップを備えたキッチン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153315/table/8_1_4a0c6994f7770c688b2e9a4a8f18ede2.jpg?v=202601271121 ][動画1: https://www.youtube.com/watch?v=i6DuRANZWmc ]

2. 家族の理想を形に：Eura Mobil「Activa One 650 HS」

Eura Mobil Activa One 650 HS

機能性と収納力を追求し、ファミリーやアクティブ派に最適なキャブコンモデルです。

Eura MobilActiva One 650 HS

●スマートな空間設計： バンクベッドに縦向きシングルベッド2台を配置。着いてすぐに横になれる「常設」の利便性を実現。

●一年中快適なダブルフロア： 床下の大容量収納に加え、断熱・防霜効果により冬場でも床暖房のような暖かさを保持します。

●革新的なバスルーム： スイング式洗面台の採用により、限られたスペースで広々としたシャワー環境を確保。浴室FFヒーターも完備しています。

縦向きシングルベッド2台を配置広いキッチンスペース後部U型ダイニングスイング式洗面台のマルチルーム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153315/table/8_2_3b08b3a13f36b83b0b6fdb4ce49e5189.jpg?v=202601271121 ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qpNaFlj9kKM ]

■ ジャパンキャンピングカーショー2026 出展概要

アジア最大級のキャンピングカーイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」LACグループブーズ内 デルタリンク特設コーナーにて、これら2モデルの実車を国内初公開いたします。

LACグループ、国内最大級のスケールで2026年モデルを出展。展示車両は50台を突破。

本年度のLACグループブースは、過去最大級の展示面積と「50台超」という圧倒的な車両数で皆様をお迎えいたします。待望の2026年最新モデルをはじめ、精鋭のバンコン、キャブコン、トレーラーを網羅。LACグループの総力を挙げた、かつてない規模のラインナップをご堪能ください。

会期： 2026年1月30日（金）～2月2日（月）

会場： 幕張メッセ 展示ホール 1・2・3・4・5

（LACグループのブーズはホール 4）

公式サイト： https://jrva-event.com/jccs2026/

※LACグループが取り扱うその他のモデルについては、公式YouTubeチャンネル「LACキャンピングカーCHANNEL(https://www.youtube.com/@lac_campingcar)」にて公開中です。

■ 株式会社デルタリンクについて

デルタリンクは、世界各国の優れたキャンピングカーを日本に導入し、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な車両選びをサポートしています。販売からメンテナンスまで、質の高いサービスで豊かなキャンピングカーライフを共に創り上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社デルタリンク TEL：086-429-3339 E-mail：info@delta-link.co.jp URL：https://www.delta-link.co.jp