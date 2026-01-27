Synology社製NASのキッティング済み即納モデルを数量限定で販売開始
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、弊社が正規代理店を務めるSynology社製品において、世界的な部品不足による供給不安定化と価格上昇に対する緊急支援策として、完成品のキッティング済み即納モデルを数量限定にて販売開始いたします。
近年、メモリをはじめとする電子部品の供給逼迫が続き、PCパーツ市場全体で価格高騰が発生しています。弊社取り扱いのSynology社製NASにも、この世界的な影響が及んでおります。
この影響に対する緊急支援策として、Synology社製NASのキッティング済み即納モデルを数量限定でご用意いたしました。ご発注後すぐの納品が可能となっており、企業のお客様の導入ニーズにお応えいたします。
なお、在庫数量および販売条件等、詳細については弊社までお問い合わせください。
お問い合わせはこちら :
https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info
納期や価格など、お気軽にお問い合わせください
製品ラインナップ
Synology SA3400D
- 高い可用性を必要とするサービス向けに最適
- デュアルコントローラ設計によるアクティブ/パッシブ構成に対応
- 2Uラックマウント型の筐体を採用
- 10ギガビットイーサネット1基、ギガビットイーサネット2基搭載
- Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1062_1_b0ed041f5d3d2d5a6071ec436917809e.jpg?v=202601270151 ]
SA3400Dの製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/synology/large-scale/sa3400d.html
Synology SA3610
- ビデオポストプロダクション、大規模な監視管理システム、仮想化ソリューションに最適
- 2Uラックマウント型の筐体を採用
- 10ギガビットイーサネット2基、ギガビットイーサネット5基搭載
- システムの安定性を高めるSynology High Availability
- 最大128台までの監視カメラ一括管理が可能
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1062_2_728f237084516c3801c2141311c3a94e.jpg?v=202601270151 ]
SA3610の製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/synology/large-scale/sa3610.html
Synology RackStation RS822RP+
- ビジネス向けのファイル管理用途に最適
- 1Uラックマウント型の筐体を採用
- ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート
- システムの安定性を高めるSynology High Availability
- 最大40台までの監視カメラ一括管理が可能
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1062_3_a7e4f9c2b38f62a969c68fff54081ecf.jpg?v=202601270151 ]
RS822RP+の製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/synology/medium-business/rackstation-rs822plus.html
Synology DiskStation DS225+
- ビジネス向けのファイル管理用途に最適
- 2.5ギガビットイーサネットとギガビットイーサネットを搭載
- システムの安定性を高めるSynology High Availability
- 最大25台までの監視カメラ一括管理が可能
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1062_4_e17e39d8fc6711628e9943cb9a9fefe8.jpg?v=202601270151 ]
DS225+の製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/synology/medium-business/diskstation-ds225plus.html
お問い合わせ
見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。
Synology社 概要
Synology(シノロジー)社は、2000年に設立し、性能と信頼性に優れ、環境にやさしいNASサーバーを開発しており、幅広い製品ラインナップを取り揃えております。手軽で効果の高いソリューションと、信頼できるカスタマーサービスを通じて、すべてのユーザーに多用な選択肢を提供しています。
URL：https://www.synology.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
