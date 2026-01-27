(お知らせ)「ゆきみらい2026in大館」内「ゆきみらい見本市」に出展

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO: 吉村 修一、以下「当社」) のグループ会社・ダイナミックマッププラットフォームAxyz(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 雨谷 広道、以下「Axyz」)は、2026年1月29日(木)～30日(金)に秋田県大館市のニプロハチ公ドームで開催される「ゆきみらい2026in大館」内「ゆきみらい見本市」に出展します。

(左)除雪支援システム「SRSS」製品イメージ (右)実際の除雪現場イメージ

Axyzは、高精度3次元データを活用した除雪支援システム「SRSS」(Snow Removal Support System／エスアールエスエス)を展示します。

SRSSは、自動運転車にも使われる当社の「高精度3次元地図データ」と高精度な位置情報を組み合わせ、除雪作業のガイダンスを行うものです。道路の形状や道路構造物の位置などの情報をはじめ、投雪禁止場所や要注意箇所などのノウハウを専用の地図に落とし込み、タブレット端末上で道路状況を可視化します。これにより除雪作業の効率化が期待されるとともに、作業中の事故リスクを大幅に低減し、安全かつ円滑に作業を進めることができます。

当日はSRSS実機を展示するほか、これまで本製品を導入した市街地や冬季閉鎖道路での成果の紹介や、導入相談などを行います。

なお「令和７年度東北地方整備局管内業務発表会」にて、SRSSに関する論文が最優秀賞を受賞しております。詳細は以下プレスリリースをご参照ください。

- 2025年8月7日「『令和7年度東北地方整備局管内業務発表会』にて除雪支援システム『SRSS』に関する論文が最優秀賞を受賞https://www.dynamic-maps.co.jp/news/news-915/

＜出展概要＞

■当社ブース ゆきみらい見本市 ブースNo.22

■出展内容 除雪支援システム「SRSS」の展示

当社詳細ページ: https://www.thr.mlit.go.jp/yukimirai_odate/exhibition.html#22

＜ゆきみらい2026in大館 概要＞

■開催期間 2025年1月29日(木)～30日(金)

■開催地・開催方法 秋田県大館市・現地開催＋Web開催

■入場 無料

■主催 ゆきみらい2026in大館実行委員会

公式サイト: https://www.thr.mlit.go.jp/yukimirai_odate/index.html

＜ダイナミックマッププラットフォームAxyz(アクシズ)株式会社について＞

設立: 2022年10月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 雨谷 広道

事業内容: 高精度3次元データを活用した新規事業の創出

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/