Yellowfinが【ITreview Grid Award 2026 Winter】のBIツール部門にて7期連続で最高位の″Leader″を受賞

2026年1月27日 - 世界をリードするイノベーティブなアナリティクスベンダーであるYellowfin Japan株式会社（本社：東京都千代田区、Director：Richard Lee Chambers lll）が提供するBIプラットフォーム「Yellowfin(https://yellowfin.co.jp)」が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）主催「ITreview Grid Award 2026 Winter」のBIツール部門で最高位の「Leader」を7期連続で受賞しました。

ITreview Grid Award 2025 Fall - BIツール部門 「Leader」

ITreview Grid Awardとは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップITreview Gridを展開し、四半期ごとに「ITreview Grid Award」として発表しています。

▶Grid Award 2026 Winterについて：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)

最高位である「Leader」の称号について

顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

Yellowfinは「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、大企業部門、中堅企業部門、中小企業部門の全てでLeaderの称号を獲得しました。

大企業部門 - Leader中堅企業部門 - Leader中小企業部門 - Leader

▶BIツール部門について：https://www.itreview.jp/award/2026_winter/bi.html(https://www.itreview.jp/award/2026_winter/bi.html)

ご投稿いただいたレビューの抜粋

Yellowfinをご利用中のユーザー様よりたくさんの嬉しいコメントいただきました。コメントの一部をご紹介いたします。

▶Yellowfinレビュー一覧：https://www.itreview.jp/products/yellowfin/reviews(https://www.itreview.jp/products/yellowfin/reviews)

Yellowfinについて

Yellowfinは、自動化で強化されたインテリジェントな製品スイートを提供する、ビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアのグローバルベンダーです。世界中の様々な評価機関から継続的にイノベーターとして認識され、75の国々に渡り、29,000を超える組織で、300万人を超えるエンドユーザーが、日々Yellowfinを使用しています。より詳細な情報は、Yellowfinのウェブサイト(https://yellowfin.co.jp)をご確認ください。

社名 ：Yellowfin Japan 株式会社

本社 ：東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 5F

設立 ：2014年10月31日

https://yellowfin.co.jp