オフィスコム株式会社　「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「B2B賞」を受賞

オフィスコム株式会社※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

オフィス家具の製造・販売から内装工事までトータルに手掛けるオフィスコム株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：室木 剛、以下オフィスコム)は、1月15日 (金)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「B2B賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。

当社が受賞した「B2B賞」は、法人および個人事業主のお客様向けのEコマース「Amazonビジネス」を利用し、B2Bビジネスにおいて事業を成長させている販売事業者に贈られる賞です。

オフィスコム代表取締役社長 室木 剛のコメント：

「この度は栄えある賞をいただき、大変光栄に存じます。また、日頃からのご利用いただくお客様のご愛顧に感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、今後もご満足いただける商品とサービス向上に努めて参ります。」

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

■オフィスコム 会社概要

商号 ：オフィスコム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 室木 剛

所在地 ：東京都千代田区九段北4-1-7 九段センタービル7F

事業内容：オフィス家具の製造、販売

オフィス家具・家具通販サイト運営

オフィスレイアウト設計

オフィス内装工事・パーテーション施工

OA機器販売・LAN／ネットワーク工事

ビジネスフォン販売・電話回線工事

オフィスコム本店：https://www.office-com.jp(https://www.office-com.jp)

暮らしのデザイン本店：https://www.kurashi-ec.jp(https://www.kurashi-ec.jp)

オフィスコムサービスサイト：https://www.officecom.co.jp(https://www.officecom.co.jp)