ZARDデビュー35周年記念特別ラジオ番組『ZARD 35周年 Anniversary Radio』ABCラジオで2月3日（火）スタート📻

朝日放送ラジオ株式会社

ZARDデビュー35周年を記念し、ZARDの楽曲と想いを未来へつなぐ

3か月限定の特別ラジオ番組『ZARD 35周年 Anniversary Radio』 が

ABCラジオにて、2026年2月3日（火）24:30よりスタートします。

MCを務めるのは、ZARDの作品を後世に伝えていくべく活動を続けるSARD UNDERGROUNDの神野友亜と、2008年に開催されたZARD追悼ライブ「What a beautiful memory」大阪公演でMCを務めた中野涼子。

神野友亜（SARD UNDERGROUND）

中野涼子

番組では、ZARDを愛するゲストとともに、ZARDの軌跡をたどりながら、今もなお多くの人に愛され続ける“ZARD 永遠のスタンダード・ナンバー” を紹介します。

坂井泉水の歌詞や歌声の魅力、

それぞれの思い出、そして未来へ込めた想いを語り合う、

35周年という節目の年ならではの特別な番組です。

ぜひお聴き逃しなく！

★ラジオ番組情報★

番組名：ZARD 35周年 Anniversary Radio

MC：神野友亜（SARD UNDERGROUND）

中野涼子

放送期間：2026年2月3日（火）～4月28日（火）

※3か月限定（全13回）

放送時間：毎週火曜 24:30～25:00

放送局：ABCラジオ

配信：ABCラジオ公式Podcast、Spotify、Apple Music、

Amazon Music、radiko Podcasts

※放送後、アーカイブ配信あり

番組HP：https://abcradio.asahi.co.jp/zard35/

※2月3日（火）公開

ZARD35周年記念

特別ライブ映画上映会の開催も決定！

さらに、ZARD35周年と番組スタートを記念し、

大阪・ABCホールにて「ZARD35周年 特別ライブ映画上映会」 の開催が決定しました。

上映作品は、ZARD唯一の全国ライブツアー

「ZARD LIVE 2004 What a beautiful moment Tour」 の貴重な映像を収録したFull HD Edition。

スクリーンならではの迫力ある映像と音響で、

ZARDの名曲を体感できる特別な上映会です。

★ZARD35周年 特別ライブ映画上映会★

上映作品

ZARD LIVE 2004

What a beautiful moment Tour

Full HD Edition

日程

2026年3月19日（木）～22日（日）

11:00～／15:00～／19:00～

※1日3回上映

会場

ABCホール

（大阪市福島区福島1丁目1番30号）

料金

3,000円

◆初日・3月19日（木）は舞台挨拶付き特別回◆

2026年3月19日（木）初日の上映は、

舞台挨拶付きの特別回となります。

この初回上映には、

SARD UNDERGROUND 神野友亜、

中野涼子、そしてZARDを愛してやまない

チャンカワイ の登壇が決定。

ZARDを愛する皆さんと同じ空間で、

映像と音楽、そして言葉を共有する、

35周年という節目の年にしか味わえない特別な時間をお届けしますので、

ぜひ上映会にもお越しくださいね。

◆チケット情報◆

一般販売

2026年2月10日（火）～