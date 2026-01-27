【世界初*】極寒環境でも安定稼働する次世代ポータブル電源ナトリウムイオン電池搭載「Pioneer Na」を2026年1月27日より発売

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、次世代バッテリー技術として注目を集める「ナトリウムイオン電池」を採用したポータブル電源「Pioneer Na（パイオニア・エヌエー）」を、2026年1月27日（火）より日本国内にて販売いたします。

■ 次世代エネルギー技術「ナトリウムイオン電池」が切り拓く新しい選択肢

近年、冬キャンプや車中泊による長距離旅といったアウトドアスタイルの多様化に加え、記録的寒波や自然災害への備えとして、低温環境でも使用できる電源へのニーズが高まっています。

一方で、従来のリチウムイオン電池は氷点下環境で性能が大きく低下するという課題を抱えていました。

「Pioneer Na」は、地球上に豊富に存在するナトリウムを使用した環境配慮型のナトリウムイオン電池を採用することで、極寒環境下でも安定した動作を実現。冬季レジャーから非常時のバックアップ電源まで、幅広いシーンで信頼できる電力供給を可能にしました。

■ 「Pioneer Na」の主な特長

1. 極寒環境でも安定稼働

ナトリウムイオン電池の特性を活かし、放電時はマイナス25℃、充電時はマイナス15℃での安全な充電を実現。

アイスフィッシングや厳冬期の山岳地帯など、従来機では使用が難しかった環境でも、安心して使用できます。

2.最短35分で80%充電を実現する高速充電

ACコンセントとソーラーパネルを併用する1,900Wハイブリッド充電に対応し、0%から80%までわずか35分で充電可能。

急な停電時や出発前の準備も、短時間で完了します。

3. 約10年使用を想定した長寿命設計

4,000回以上の充放電サイクル（残存容量70%）を実現。毎日使っても約10年以上使い続けられる長寿命設計。AI-BMS（バッテリー管理システム）による多重保護機能を備え、防災用としての長期保管も安心です。

4. 電力リフト機能で高出力家電にも対応

定格出力1,500Wながら、電力リフト機能により最大2,250Wまで対応。電気ケトルや冬場のキャンプ調理、暖房器具など冬場に使用頻度の高い家電も使用可能です。

■ 利用シーン

- 冬季アウトドア・長距離旅：氷点下での車中泊や、雪中キャンプでの電気毛布・調理器具利用に。- 防災・家庭用：寒冷地における冬場の計画停電や、災害時の緊急バックアップ電源として。■発売記念キャンペーン

「Pioneer Na」の発売を記念し、2026年1月27日（火）から2月27日（金）までの期間限定で、BLUETTI公式サイトにて最大40％OFFの特別価格で販売いたします。

「Pioneer Na」

166,000円 （税込）→ 99,800円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「100Wソーラーパネル」 セット

194,300 円 （税込）→ 116,300 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「200Wソーラーパネル」 セット

229,600 円 （税込）→ 137,200 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「350Wソーラーパネル」 セット

282,300 円 （税込）→ 169,600 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「Charger 1」 セット

184,000 円 （税込）→ 118,800 円（税込）35%OFF

また、BLUETTI公式サイトにて下記クーポンコードを入力すると、さらに8％OFF！

BLUETTI公式サイト：PIONEERNA26

■ 製品情報製品名：Pioneer Na

販売価格：166,000円（税込）

バッテリー容量： 900Wh

定格出力： 1,500W（電力リフト時2,250W）

ACコンセント:4

DCコンセント：7

バッテリータイプ：ナトリウムイオン

サイズ：340 × 247 × 317 mm

重量： 約16kg

動作温度： 充電時 -15℃～40℃ / 放電時 -25℃～40℃

販売チャンネル：BLUETTI公式サイト

製品ページ：https://www.bluetti.jp/products/sodium-ion-battery-pioneer-na

【世界初*】について＊2026年1月時点、当社調べ。日本国内において一般消費者向けに市販されているナトリウムイオン電池搭載ポータブル電源を対象に、公開情報および主要ECモール（公式サイト、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング）上の製品情報を基に調査した結果による。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、300万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ：https://www.bluetti.jp/

X ：https://x.com/bluetti_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/bluettijapan/

Facebook ：https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE ：https://page.line.me/073mvgwh

YouTube ：https://www.youtube.com/@bluettijapan