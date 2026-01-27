IFS、スリランカ・クリケットの公式スポンサーとして、ICC男子T20ワールドカップ2026を支援

IFSジャパン株式会社

2026年1月19日、スリランカ・コロンボ - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、ICC男子T20ワールドカップ2026におけるスリランカ代表の公式チームスポンサーとしてスリランカ・クリケット協会とパートナーシップを締結したことを発表しました。

本パートナーシップは、スリランカ・クリケットに対するIFSの継続的なコミットメントを示すものであり、スリランカが2026年2月7日から3月8日まで、インドと共催で開催する同競技屈指の国際大会に向けて準備を進める中で実現しました。

大会期間中、IFSのブランドはスリランカ代表の試合用ユニフォームの袖部（上腕部）およびトレーニングキットの胸部中央に大きく掲出されます。本提携により、IFSはクリケット界でも特に熱心なファン層を持つ舞台でブランドを訴求でき、全世界で約25億人規模の視聴者へのリーチが見込まれています。

IFS最高マーケティング責任者（CMO）オリバー・ピルガーストファー氏は次のように述べています。「ICC男子T20ワールドカップは、クリケットの最もダイナミックでエキサイティングな舞台です。スリランカが自国開催で戦う姿を支援できることを光栄に思います。このパートナーシップは、スリランカにおける当社の深いルーツと長年の関係、そして同国の発展を支援する当社の姿勢を反映しています。スリランカ国内最大のテクノロジー雇用主として、フィールド上で活躍する選手たちと、当社が産業用AIソリューションを提供しているテクノロジー分野双方の才能を称える機会と捉えています。」

ICC男子T20ワールドカップは、クリケットの短くスピーディーなフォーマットを通じて世界的な視聴者に訴求する大会であり、特に南アジアや他のクリケット国で高い関心が見込まれます。IFSにとって、本パートナーシップは複数の大陸にまたがる観客に向けた重要なブランド露出の機会となります。

IFSスリランカ社長ラニル・ラジャパクサ氏は次のように述べています。「スリランカは28年以上にわたりIFSのグローバルな成功を支えてきました。自国代表チームの支援は、この国への当社のコミットメントの自然な延長です。今回の取り組みはスリランカの挑戦に寄り添うものであり、世界の強豪と対戦する選手たちと共にIFSブランドが並ぶ姿を楽しみにしています。」

スリランカ・クリケットCEOアシュリー・デ・シルバ氏は次のようにコメントしています。「IFSが今大会のチームスポンサーとして加わることを心より歓迎します。世界的に認知されたテクノロジー企業として、同社の参画はワールドカップ期間中におけるクリケット界の注目をさらに高めるものです。」

スポンサーシップの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.ifs.com/en/about/sponsorship/cricket（英語）

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(http://www.ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2026年1月19日に米国および英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。