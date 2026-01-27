前橋赤十字病院、Cisco×Cohesity の連携で「止まらない医療」を支えるサイバーレジリエンスを確立

Cohesity Japan株式会社

AIを活用したデータセキュリティとデータ管理ソリューションのリーダーであるCohesity(https://www.cohesity.com/) (日本法人: Cohesity Japan(https://www.cohesity.com/ja-jp/)株式会社、所在地：東京都港区、以下「Cohesity」) は、シスコシステムズ合同会社（以下「シスコ」） のセキュリティソリューションと Cohesity のデータ保護ソリューションを組み合わせたサイバーレジリエンス基盤が、前橋赤十字病院のセキュリティ強化に取り組んだ事例を公開しました。本取り組みは、ランサムウェアをはじめとするサイバー脅威を前提としながらも、前橋赤十字病院が医療現場を止めることなく診療を継続できる体制の実現を目的としたものです。

医療を止められない現場と高度化するサイバー脅威

前橋赤十字病院は、高度救命救急センターとして地域医療を支える中核的な医療機関であり、電子カルテや診療支援システムなど、ITは医療提供に不可欠な存在となっています。一方で近年、医療機関を標的としたランサムウェア攻撃が国内外で増加し、システム停止が診療や患者ケアに深刻な影響を与える事例も相次いでいます。同院では、従来型の境界防御やバックアップ運用だけでは、巧妙化する攻撃や侵害後の対応に限界があると認識していました。「攻撃を完全に防ぐことは難しい」という現実を踏まえ、侵害を受けた場合でも迅速に業務を再開できる体制、すなわちサイバーレジリエンスの強化が重要な課題となっていました。

シスコ による脅威検知と Cohesity によるデータ復旧の連携

この課題に対し前橋赤十字病院は、シスコ のセキュリティソリューションと Cohesity のデータ保護ソリューションを組み合わせた包括的な対策を採用しました。シスコ は、ネットワークやエンドポイント、クラウドなど複数の領域から得られるセキュリティ情報を統合・分析する Cisco XDR を中心に、医療ネットワーク全体の可視化と脅威の早期検知を実現しています。これにより、不審な挙動や侵害の兆候を迅速に把握し、影響範囲の特定や初動対応を効率化しています。

一方 Cohesity は、Cohesity DataProtect を通じて、ランサムウェア対策を前提としたデータ保護基盤を提供しています。改ざん不可（Immutable）バックアップにより、攻撃を受けた場合でもバックアップデータ自体の安全性を確保し、感染前のクリーンな状態へ迅速に復旧することが可能です。また、バックアップおよび復旧プロセスの自動化により、限られたIT人材でも安定した運用を実現しています。

両社のソリューションを連携させることで、「脅威の検知・可視化」から「安全なデータ復旧」までを分断なく実行できる体制が構築されました。

迅速な復旧と医療継続性の確保

この統合的なサイバーレジリエンス基盤により、前橋赤十字病院は、サイバーインシデント発生時にも医療提供を継続できる体制を確立しました。万が一ランサムウェアなどの被害を受けた場合でも、影響範囲を迅速に把握し、クリーンなデータから速やかにシステムを復旧することが可能となっています。また、バックアップ運用の自動化と可視化により、IT管理者の負荷が軽減され、日常業務においても安定したシステム運用が実現しています。結果として、医療従事者はITトラブルへの懸念を最小限に抑えながら、患者ケアに専念できる環境が整いました。

医療DXを支える「止まらない医療」基盤へ

Cohesity は、医療機関におけるITの役割が今後さらに重要になると考えています。医療DXの進展に伴い、データ量やシステムの重要性が増す中で、サイバー攻撃を前提としたレジリエンス設計は不可欠です。今後も Cohesity は、シスコ をはじめとするセキュリティパートナーとの連携を強化し、医療現場に求められる高い可用性と信頼性を支えるデータセキュリティ基盤を提供していきます。前橋赤十字病院の取り組みは、医療業界全体におけるサイバーレジリエンス強化のモデルケースとして、今後の医療IT戦略に重要な示唆を与えるものです。

前橋赤十字病院 事務部 情報システム課長 市根井 栄治 氏は次のように述べています。

「インシデント発生時、自動的にバックアップが取られていれば、担当者はすぐに影響範囲の把握や原因特定に取りかかることができます。しかも、バックアップデータの存在が保険となり、落ち着いて対処にのぞめるはず。Cisco XDRとCohesity DataProtect の自動処理は、スピードだけでなく担当者の心理面にも有効だと考えています」



Cohesity Japan の代表執行役員社長である田中良幸は、次のように述べています。

「医療分野では、サイバーセキュリティ対策はもはや IT の問題にとどまらず、医療の継続性そのものを左右する経営課題です。前橋赤十字病院様の取り組みは、サイバー攻撃を前提に“いかに早く、安全に医療を再開できるか”という現実的な視点で設計された、非常に示唆に富む事例だと考えています。Cohesity は、Cisco をはじめとするパートナーとの連携を通じて、改ざん不可バックアップと迅速なリカバリーを軸としたデータレジリエンスを提供してきました。今後も、医療現場を止めないためのサイバーレジリエンス基盤の構築を支援し、日本の医療DXをデータの側面から支えてまいります」

前橋赤十字病院について

前橋赤十字病院(https://www.maebashi.jrc.or.jp/#gsc.tab=0)は、1913年の開設以来、時代の要請に合わせて変革を行い、常に新しい病院であることを目指してきました。現在は、基幹災害拠点病院、高度救命救急センター、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、ドクターヘリ基地病院、高次脳機能障害支援拠点機関、地域周産期母子医療センター、エイズ診療拠点病院の指定を受けています。

シスコシステムズ合同会社について

シスコは、AI 時代において組織を新しい方法でつなぎ、保護する世界屈指のテクノロジー企業です。シスコは 40 年以上にわたり、世界をセキュアにつないできました。すべての人にとってよりつながりのあるインクルーシブな未来を実現することをパーパスに掲げ、業界を牽引する AI ソリューションやサービスを通じて、お客様、パートナー、コミュニティがイノベーションを実現し、生産性を向上させ、デジタルレジリエンスを強化できるよう支援しています。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/ja-jp/)は、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供します。AI を活用したデータセキュリティのリーダーとして、Cohesity は企業のレジリエンス強化、復旧の高速化、IT コスト削減を支援します。Zero Trust セキュリティと高度な AI/ML を備えた Cohesity Data Cloud は、Global 500 の 70％を含む、140 以上の国の顧客に信頼されています。また、Cohesity は NVIDIA、Amazon、Google、IBM、Cisco、HPE といった業界リーダーからも支援を受けています。

Cohesityは、複数の国において「Great Place to Work」（働きがいのある会社）の1社に認定されています。詳細は、LinkedInでCohesityをフォロー(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)するとともに、www.cohesity.com(https://www.cohesity.com/)をご覧ください。