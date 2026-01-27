【テクノア】生産管理システム『TECHS-BK』をバージョンアップ

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』の新バージョン（Ver.5.3）を2026年2月2日（月）より提供開始します。

本バージョンでは、ログイン管理の運用性向上や管理用ビューの拡充など、日常的なシステム運用を支える機能改善を行っています。テクノアは今後も、中小製造業様を取り巻く環境変化や現場課題を踏まえ、実務に根差した改善を積み重ねることで、より使いやすい生産管理システムを提供してまいります。

■背景

中小製造業のお客様より、「ログイン数超過時の状況把握が難しい」「管理情報の確認に手間がかかる」といった、日常運用における課題が寄せられていました。テクノアは、システムの安定稼働と管理者の業務効率化を目的に、実務に根差した改善を実施しました。

■主なバージョンアップ内容

〇ログイン管理の運用性向上

システム管理者がログイン状況を一目で把握できるようになり、管理工数の削減と迅速な対応を実現します。

・同時ログイン数超過時に、利用状況の確認が可能

・管理者権限による強制ログアウトに対応 など

システム管理者が社内の利用者からの問い合わせに対して、状況確認から対応までをスムーズに行えます。

〇管理用ビューの拡充

既存データを管理用途で確認しやすくするための改善です。

・ログイン管理情報を確認するためのビューを追加

・既存の請求情報ビューに加え、社内での請求管理を目的としたビューを新たに追加

情報の可視化により、管理業務の属人化を解消し、誰でも必要な情報にアクセスできる環境を整備しました。

■生産管理システム『TECHS-BK』とは

『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』は、累計出荷本数4,500社超の『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)の一つで、多品種少量型の部品加工業様向けに開発された生産管理システムです。受注から生産、出荷、請求までの業務を一元管理し、現場と管理部門の業務をつなぐ基盤として、多くの中小製造業様にご利用いただいています。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

--------------------------

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link