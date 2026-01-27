すし銚子丸、2月18日(水)新宿サブナードに新店舗オープン!

株式会社銚子丸

株式会社銚子丸は新宿駅直結の地下商業エリア「新宿サブナード」に新店舗を2026年2月18日（水）午前11時よりオープンいたします。

成長を続ける回転寿司市場は主要チェーンが都心店舗を強化する中、新宿サブナード店では当社の強みである豊洲市場や各地の漁場から直送される新鮮な魚を職人がさばき、握るという外食体験を通じて、新規顧客の獲得とブランド認知の向上を目指していきます。

■ 新宿サブナード出店の戦略的意義

1. 銚子丸の「ブランド価値」を生む、都心拠点としての位置づけ

新宿は単なる売上獲得の場ではなく、ブランド価値を醸成する場所と捉えています。国際都市・新宿という消費の中心地へ出店することで、業界内でのプレゼンス向上と話題性の獲得をはかります。

2. 徹底した「グルメ志向」による差別化

多様なネタ、徹底した鮮度管理、そして職人の技を重視し価格だけでなく質の高い食体験を求めるお客様の期待にも応えていきます。

3. 多様なニーズに応える高い利便性

新宿駅・西武新宿駅直結という立地を活かし、通勤・ショッピング・観光など、常に高い人流があるエリアでの顧客接点を創出し、都心特有の幅広い需要を取り込みます。

4. 「フルオーダー型」への進化

往来の回転レーンをなくし、職人が目の前で握ることでライブ感のある「直接提供」方式にで味と体験価値を最大化させます。

5. 銚子丸ブランドの役割

世界最大のトラフィックを誇る新宿において、天候や時間に縛られず、訪日客の『移動・観光・消費』の動線上にブランドを介入させることができる、全天候型グローバル・プロモーション拠点」として展開します。

■新宿オープン記念220円 OFF クーポンを配信!

公式アプリ「縁アプリ」で新宿サブナード店をお気に入り登録しておくだけで、オープン

当日に使える220円値引クーポンが「イベント・抽選会」にて入手可能となります。



[手順]

１.まだの方は今すぐ! 銚子丸「縁アプリ」をダウンロード

２.新宿サブナード店をお気に入り登録

３.2/11(水)から先行でクーポン GET!オープン前に準備完了!

新宿で銚子丸デビューしよう！

■ 背景：成長を続ける回転寿司市場

国内回転寿司市場は、2024年の約8,318億円から2025年には約8,773億円へと拡大が見込まれています。主要チェーンが都心店舗を強化する中、当社は「グルメ回転寿司」としての独自性を武器に、新規顧客層の獲得とブランド認知の向上を目指します。

■ 店舗概要

- 店舗名： すし銚子丸 Shinjuku 新宿サブナード店- オープン日： 2026年2月18日（水）- 所在地： 新宿区歌舞伎町1丁目サブナード1号 靖国通りB1階新宿サブナード（新宿駅周辺地下商業エリア）- コンセプト： グルメ回転寿司の品質と千葉の食材にもこだわってご提供

株式会社銚子丸について

千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2026年1月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井 憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営

資本金：１億円（2024年5月15日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/