＜トヨタが豆乳！？自動車×豆乳メーカーの異色コラボ＞ トヨタ自動車とマルサンアイが共同開発 「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml」発売

マルサンアイ株式会社

マルサンアイ株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：稲垣 宏之）は、トヨタ自動車株式会社（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：佐藤 恒治）との共同開発商品「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml」を2026年3月2日（月）より全国で発売いたします。

トヨタ自動車では、自動車生産やバイオ技術開発で培った経験とノウハウを活かして、農業の持続的な発展に向けた取り組みを進めています。その中で、大豆の開発・生産・出口づくりを一気通貫で繋ぐ『国産大豆応援プロジェクト』を立ち上げ、大豆の自給率や生産性向上のための活動を展開しています。

当社は1974年から豆乳の製造をはじめ、商品コンセプトによって大豆を使い分けるほど主原料である大豆には強いこだわりを持っています。国産大豆を使用した商品を複数展開するのみならず、大豆の育種段階から携わるなど、国産大豆への取り組みを行う中で、トヨタ自動車の『国産大豆応援プロジェクト』の主旨に賛同、約4年半の開発期間を経て2024年9月に通販限定で「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 1000ml」を発売しました。当社の独自技術によって引き出した「高オレイン酸大豆」のおいしさを存分に味わうことができ、「青臭みがなく、飲みやすい」と大変ご好評いただいたことから、店頭でもお求めいただけるよう、手軽に楽しめる125mlサイズの全国販売を開始いたします。

食料危機への備えが叫ばれる中で、大豆は貴重なたんぱく源として注目されています。「高オレイン酸大豆」のように特色のある大豆は幅広い用途で活用の可能性があり、また付加価値の高い大豆の栽培は生産者の収益向上にも繋がると考えます。今後もトヨタ自動車とマルサンアイは、国産大豆への取り組みにおいて協力しながら日本の農業を応援して参ります。

■「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳」商品情報

トヨタ自動車と共同開発、国産の高オレイン酸大豆を使用した大豆固形分10%の無調整豆乳です。大豆特有の青臭みが少ない高オレイン酸大豆の特長を活かしながらも、コクと旨味がしっかりと感じられるクリーミーな味わいに仕上げました。

・商品情報URL：

・高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml(https://www.marusanai.co.jp/lineup/detail-64199/)

・高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 1000ml(https://www.marusanai.co.jp/lineup/detail-64443/)

■トヨタ自動車株式会社の日本の農業への想い～「HAPPY AGRI(R)」～

トヨタ自動車では“農業を通じて笑顔と幸せを量産したい”をコンセプトに、自動車生産やバイオ技術開発で培った経験とノウハウを活かして「農業の生産性向上」「食の安定供給」「環境にやさしい農業」の実現を目指しています。想いを共にする仲間と一緒に農業の持続的な発展のために取り組みを進めています。

HAPPY AGRIのホームページURL：

https://www.toyota.co.jp/jpn/happyagri

「HAPPY AGRI」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

■マルサンアイ株式会社について

本社所在地：〒444-2193 愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

代表者：代表取締役社長 稲垣 宏之

資本金：8億65百万円

設立：1952年3月

URL：https://www.marusanai.co.jp/

業務内容：豆乳を主とする植物性ミルク、および植物由来原料を使用したプラントベースフード等の

製造販売。2025年9月期の売上は、328億円。

当社では大豆を中心とした様々な製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発や生活者との接点強化を図っていきます。