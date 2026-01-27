大人ソリッドから無垢な清純さまで――美麗カットを凝縮！俳優としての表現力で魅せた、前田拳太郎の初カレンダーがついに発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年1月23日（金）に『前田拳太郎カレンダー２０２６．０４-２０２７．０３』を発売いたしました。

(C)KADOKAWA/撮影：神藤剛

ドラマ「PJ ～航空救難団～」や映画「栄光のバックホーム」での体当たりの演技が大きな話題と感動を呼んだ。初となるカレンダー1月23日（金）に発売された。

2026年4月始まり・12か月分の大型の卓上カレンダーで、今作の撮影は中国・上海と沖縄県宮古島で敢行。撮影テーマにおいても前田本人から「単なる12が月を表現するカレンダーではなく、俳優としての今の自分のさまざまな面を切り取ってほしい」と何度も打合せを重ね、撮影した中から厳選したカットを収録。上海ではソリッドなクールさと大人っぽさを表現し、一方、宮古島では、その真逆ともとれる「無垢な清純さ」を披露した。

1月24日（土）には大阪で、25日（日）には東京で、完成したカレンダーをファンに直接渡す、発売記念イベントを開催し、多くのファンが参加。抽選招待制でのトークイベントも開催し、カレンダーに込めた俳優としての展望も語った。

前田拳太郎コメント

今回、初めてのカレンダーを発売させていただきました。これまで作ってきた写真集以上に、自分の役者としての意思や強さを表現できればいいな、と思い、僕自身も撮影コンセプトを考えました。そのコンセプトのなかで、一枚一枚に役者としてシーンに合わせた感情を表現を込めたいなと思い、撮影させていただきました。それぞれの月のカットがどんな感情で何を表現しているのか、皆さんにも想像してもらえたら嬉しいです！

(C)KADOKAWA/撮影：神藤剛

(C)KADOKAWA/撮影：神藤剛

書名：前田拳太郎カレンダー２０２６．０４-２０２７．０３

価格：2,750円（10％税込み）

発売日：2026年1月23日(金）予定

仕様：B5正寸／卓上4月始まり12か月

発売・発行：株式会社KADOKAWA

