ZenGroup、コミュニティ・バンク京信と地域企業の海外展開支援に関する業務提携を締結

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）は、コミュニティ・バンク京信（法人名：京都信用金庫 本店：京都市下京区 理事長：榊󠄀田 隆之）と、海外販路の開拓および訪日客向けプロモーション支援を目的として、業務提携を締結しました。本提携により、両社は連携して多様な販路を開拓し、コミュニティ・バンク京信の取引先企業のグローバルビジネスへの挑戦を支援してまいります。

■業務提携の背景と目的

コミュニティ・バンク京信は、京都で100年以上にわたり地域の中小企業と向き合い、融資にとどまらない経営支援を続けてきました。現在は大阪・滋賀エリアにも事業を広げ、地域の取引先を幅広くサポートしています。

海外市場の成長を受け、2025年10月には、地域企業の海外進出支援に特化した部署「京信World Link」を立ち上げました。同部署は、世界的なブランド力を持つ地域企業の魅力を世界に発信し、海外進出を支援することを目的としています。

2020年以降、コロナ禍による訪日客の減少や国内市場の縮小などを背景に、越境ECに関する相談も徐々に増えています。しかし、多くの企業にとって言語や規制対応、国際配送など、海外展開には依然として高いハードルがあり、「何から始めればよいのか分からない」といった声も少なくありません。

同時に、京都という土地柄からオンライン販売だけでなく、訪日客を実店舗へ呼び込むためのプロモーションの重要性も高まっています。実際、京都市内の店舗ではインバウンド売上を大きく伸ばしている事業者と、なかなか成果につながっていない事業者の二極化が進んでおり、「どのように訪日客にアプローチすればよいのか」という相談も増えています。

こうした課題に対して、コミュニティ・バンク京信の伴走支援とZenGroupの越境ECソリューションを掛け合わせ、地域企業の海外展開を一気通貫で支援するため、同金庫とZenGroupは業務提携を結ぶ運びとなりました。

両社はこの業務提携を通じて、魅力ある商材を世界中に発信し、同金庫の取引先企業の継続的な成長を支援してまいります。

■業務提携の内容

業務提携では、コミュニティ・バンク京信の取引先企業が越境ECモール「ZenPlus」を通じて海外の消費者に自社商品を販売できるよう、ZenGroupが出店から運営までを総合的に支援します。

加えて、同金庫の地域ネットワークと、ZenGroupが提供するプロモーションサービス「ZenPromo」を組み合わせることで、訪日客を対象とした集客・販促施策も同時に展開します。

これによって、同金庫は、海外販売と訪日客の集客を一つのスキームで提案できるようになり、「販路」「プロモーション」「資金」の三つの課題を、ワンストップで解決することが可能となります。

■今後の展開

今後、両社は連携を深め、海外展開を目指すすべての企業が規模や業種を問わず一歩を踏み出せる環境づくりに取り組みます。海外進出の検討段階から越境ECモールでの販売、売上拡大のためのマーケティング施策、さらには訪日客向けプロモーションに至るまで、一貫した支援を提供し、同金庫の取引先企業の持続的な海外販路開拓につなげてまいります。

【コメント】

コミュニティ・バンク京信 京信World Link（ワールドリンク）

戸邊 駿介 様

ZenGroupとの提携によって、地域企業への伴走支援をより一層強化できると感じています。私たちが培ってきた取引先企業の皆様との信頼関係と、ZenGroupの越境ECのノウハウを組み合わせることで、資金面にとどまらず、販路や情報面も含めた一気通貫の海外展開支援が可能になります。お互いの強みを活かしながら、取引先企業の皆様が海外市場やインバウンド需要に安心して挑戦できるよう、継続的に支援してまいります。

■コミュニティ・バンク京信について

コミュニティ・バンク京信は、京都・大阪・滋賀を営業地域として、取引先企業および地域社会の発展に寄与することを基本理念としている協同組織金融機関です。コミュニティ・バンクとして「金融サービスを通じて地域社会に新たな社会的紐帯、人々の絆を育むこと」が、社会的使命であると考え、財務支援・連携支援等を通して、地域の絆づくりに取り組んでいます。

【法人名】京都信用金庫

【理事長】榊󠄀田 隆之

【設立】1923年9月

【事業内容】京都府・大阪府・滋賀県に展開する金融機関業務

【店舗数】95店舗 ※2025年3月31日現在

■ZenGroup株式会社について

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。

現在、購入代行サービス「ZenMarket」、海外向け文房具ECサービス「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」、集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」を運営。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。

今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりを進めるとともに、これまで培ったグローバルなネットワークや知見を活かした地域企業の販路開拓と地域活性化に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

URL：https://zen.group/

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

設立：2014年4月

資本金：80,000,000円

古物商許可番号：621150153358号