【あみやき亭】肉の日・特別還元祭を開催！1月29日は黒毛和牛「ヒレサイド」が580円。2月は日本三大和牛「近江牛」を“お値段据え置き”＆“500円”で大放出！

希少部位の衝撃価格提供に加え、2月は日本三大和牛の一つ「近江牛」を信じられないほどの低価格でご提供する、まさに“肉の祭典”となります。

■【第1弾】1月29日（木）「肉の日」限定最高級部位の端材だからこその贅沢！黒毛和牛『ヒレサイド』

最高級部位「ヒレ」を整える際に出る、非常に希少な部位「ヒレサイド」を特別提供。形は不揃いですが、その柔らかさと肉質の良さは正真正銘のヒレ。この価格での提供は「赤字覚悟」の挑戦です。

商品名： 黒毛和牛 ヒレサイド

特別価格： 580円（税込638円）

実施日： 2026年1月29日（木）

■【第2弾】2月3日（火）～2月6日（金）4日間限定！いつものカルビが「近江牛」にグレードアップ

期間中、あみやき亭で不動の人気を誇るカルビ3種を、お値段そのままで、贅沢な「近江牛」へアップグレードしてご提供いたします。

対象商品： 特選カルビ / 上カルビ / 味わいカルビ

内容： 期間中のみ「近江牛」に変更して提供。

価格： 据え置き（通常メニュー価格のまま）

■【第3弾】2月3日（火）・2月9日（月）希少部位「近江牛トンビ」が驚愕の500円！

2月の「3日」と「9日」の2日間限定で、牛の肩肉の一部である希少部位「トンビ（とうがらし）」を特別価格で提供します。赤身の旨味が強く、一頭からわずかしか取れない部位を、ワンコイン価格で解禁します。

商品名： 近江牛トンビ

特別価格： 500円（税込550円）

実施日： 2026年2月3日（火）・2月9日（月）

■ 開催背景

「美味しいお肉を、より安く、お腹いっぱい食べていただきたい」という創業からの想いを形にするため、今回の企画が実現しました。特に2月の近江牛企画は、和牛の素晴らしさを多くの方に体験していただくための、採算度外視の特別プロジェクトです。

【ご利用にあたっての注意点】

全国の「あみやき亭」各店舗にて実施いたします（※一部店舗を除く）。

希少部位およびブランド牛を使用するため、各日・各店とも数量限定となります。

在庫がなくなり次第終了となりますので、お早めのご来店をお勧めいたします。