着物と職人技術を掛け合わせたライフスタイルブランド「DAIDAI（ダイダイ）」『QUEST』がANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ内にてお取り扱いスタート

株式会社クラフトマンシップ（本社所在地：大分県 CEOリヴィア清水夏子）のラグジュアリーライフスタイルブランド「DAIDAI（ダイダイ）」は、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ内にて、カードケース『QUEST』の特別コラボレーション販売を開始いたしました。

カードケース『QUEST（クエスト）』

日本最古の物語『竹取物語』

光り輝く竹の中から見つかった かぐや姫は、その美しさ故に5人の貴公子から求婚されました。

かぐや姫は、結婚の条件として、龍の首の玉、燕の子安貝、火鼠の裘（かわごろも）といった宝物を持ってくるよう彼らに求めました。

これは、自らの運命を切り拓くための壮大な「クエスト（探求の旅）」の始まりです。

ビジネスの世界もクエストの連続です。

時に困難な課題に直面し、不可能と思われる目標に挑み、未知の出会いに踏み出す。

その一つひとつの挑戦があなただけの物語を紡いでいきます。

QUESTは、そんなあなたの終わらない冒険にそっと寄り添う、唯一無二の相棒。

まっすぐに伸び、しなやかな強さを持つ竹のフレームは、困難に立ち向かう揺るぎない意志を、長い年月を経て受け継がれてきた物語を宿す着物や帯は、あなたの挑戦に深みと彩りを与えます。

カードを一枚取り出した瞬間から、新しいクエストの幕開け。

あなたの一歩が、未来の宝物を手に入れるための尊い旅になるように。

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ内では、別府の温泉「鉄輪（かんなわ）」と「明礬（みょうばん）」にちなんだ名前の特別コラボレーションを販売。

縦7cm × 横11cm × マチ2.5cm

商品価格：41,800円（税込）～

『QUEST』は、bambou tricot 宮坂 美穂 氏とのコラボレーション

きっかけは、弊社代表の直談判。

別府市竹細工伝統産業会館の館長でもある竹細工職人の宮坂氏が製作した名刺入れを使っている方を見て、紹介を取り次いでいただき、「DAIDAI」とのコラボレーションが実現した。

宮坂氏は、前職ではアパレルデザイナーや編み物を仕立てるニッターとして活躍。

手間ひまをかけて一つのものを作り上げる手仕事をしたいと思うようになり、数ある工芸の中でも竹工芸に心が惹かれたそう。

山で竹を切り、油抜きをし、竹ひごを作り、編み、仕上げる。全て手作業であり、一人で行うため時間がかかりますがどの工程も気持ちを込めて作業しています。

宮坂 美穂

bambou tricot（バンブートリコ）

https://www.instagram.com/bamboutricot/

2017年 大分県立竹工芸訓練センター修了、作家として活動開始

2020年10月 別府市竹細工伝統産業会館 館長に就任

※着物ベルトの部分は当社オリジナルとなります。

「DAIDAI」は、知的好奇心をくすぐる 大人のためのラグジュアリー

『着物や匠の技が形を変えながらも代々受け継がれていきますように』という願いから、遊休資産となっている着物や帯を活用し、職人の技術によって新たな商品へと昇華。利用されていない資産を、価値ある資産として新たな命を吹き込みました。

カードケースやハンドバッグなど、大人のためのジェンダーレスでラグジュアリーな商品を展開しております。

全ての商品が修繕可能でサステナブル

『つくって終わり、買って終わり』ではなく、全ての商品が修繕可能。

ファストファッションに対峙するものとして、代々使い続けていただける豊かな社会づくりを目指しております。

公式ホームページ

https://c-ship.co.jp/daidai/

公式オンラインショップ

https://daidai2024.base.shop/

公式Instagram

https://www.instagram.com/daidai.craftsmanship/

『QUEST』お取り扱い店舗

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ内

住所：大分県別府市鉄輪499-18

電話番号：0977-66-1000（代表）

ウェブサイト：www.anaicbeppu.com(https://anaicbeppu.com/)