『勝利の女神：NIKKE』最新バージョン「FATAL MAID」まもなく実装！守るべき場所のために、メイドたちの密かな戦いが幕を開ける
高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、最新バージョン「FATAL MAID」を2026年1月29日（木）に実装することをお知らせします。
「FATAL MAID」では、新SSRニケ「ベルベット」（CV：真田マサミ）が登場します。メイドカフェを守るため、ココアが準備した秘密作戦が始まる！
このほか、デイリー報酬として、募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる「7 Days Loginイベント：「MAID CAFE STAMP」なども開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。
最新バージョン「FATAL MAID」と関連イベントの詳細は、公式X（旧Twitter）「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。
▼NIKKE公式X（旧Twitter）
https://x.com/NIKKE_japan
▼NIKKE公式サイト
https://nikke-jp.com/
メンテナンスの予定時間：2026年1月29日（木）11:00：00～18：00：00
メンテナンス時間は、状況に応じて前後する可能性がございます。
●新キャラクター追加
▽SSRニケ「ベルベット」（CV：真田マサミ）
〈ニケ紹介〉
元エージェントのメイド、メイド・フォー・ユー部隊のSSRニケ「ベルベット」が特殊募集で登場します。
＜募集期間＞
2026年1月29日（木）のメンテナンス終了後～2026年2月11日（木）4:59:59まで。
●新コスチューム
▽SSRニケ「ベルベット」（CV：真田マサミ）限定コスチューム「センシュアルラビット」
＜コスチューム紹介＞
あなたの心を盗む怪盗バニー。
＜獲得方法＞
2月のMission Passで獲得できます。
＜配信期間＞
2026年2月1日（日）00:00:00～2026年2月28日（土）23:59:59まで。
●限定コスチューム再販
SSRニケ「シン」（CV：種崎敦美）限定コスチューム「バックストリートドリーム」
SSRニケ「トロニー」（CV：藤田茜）限定コスチューム「スイートステップ」
SSRニケ「シグナル」（CV：佐藤聡美）限定コスチューム「ドラマチックチョコ」
SSRニケ「ドレイク」（CV：上坂すみれ）限定コスチューム「メイド・フォー・ヴィラン」
以上のコスチュームは、2026年1月29日（木）のメンテナンス終了後～2026年2月11日（水）23:59:59の期間中に再販されます。
●新イベント
▽新ストーリーイベント「FATAL MAID」
＜あらすじ＞
メイド・フォー・ユーの一員となったが、メイドカフェに馴染めずにいるベルベット。
そんな中、現れたのは、メイドカフェを狙う闇の勢力…？
メイドカフェを守るため、ココアが準備した秘密作戦が始まる！
＜イベント開催期間＞
2026年1月29日（木）のメンテナンス終了後～2026年2月11日（水）23:59:59まで。
▽アーカイブ「ROMANTIC VALENTINE」
＜オープン期間＞
2026年1月29日（木）のメンテナンス終了後
参加方法：「ロビー」→「前哨基地」→「コマンドセンター」→「回想」→「アーカイブ」
▽7 Days Loginイベント：「MAID CAFE STAMP」
＜イベント概要＞
イベント期間中、ゲームにログインするとデイリー報酬を最大7日分獲得できます。7日間ログインすると、高級募集チケット、育成素材を含むすべての報酬を獲得できます。
＜イベント開催期間＞
2026年1月29日（木）のメンテナンス終了後～2026年2月11日（水）23:59:59まで。
▽ユニオンレイド
＜イベント開催期間＞
2026年1月30日(金)5:00:00～2026年2月5日（木）4:59:59まで。
▽協同作戦
参加方法：「ロビー」→「イベント」→「協同作戦」
＜イベント開催期間＞
2026年1月30日（金）12:00:00～2026年2月1日（日）23:59:59まで
▽チャンピオンアリーナ（Betaシーズン22）
※Betaシーズン22配信開始：2026年1月29日（木）
<勝利の女神：NIKKE概要>
タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）
配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）
ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5
料金：基本無料、アプリ内課金あり
公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)
公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan
ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～
権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
Level Infiniteについて
Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。