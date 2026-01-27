【しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路】2月しゃぶしゃぶ祭り開催！

株式会社木曽路

株式会社木曽路（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中川晃成）は、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間、全国の「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」（一部店舗除く）にて「しゃぶしゃぶ祭り」を開催いたします。

2月17日（火）・18日（水）全国の木曽路（一部店舗除く）にて

「しゃぶしゃぶ祭り」は、日頃よりご利用いただいているお客様はもちろん、木曽路に初めてご来店されるお客様や、しばらくご利用いただいていなかったお客様にも、木曽路のしゃぶしゃぶを“お値打ちに”お楽しみいただきたいという想いから始まったイベントです。

お値打ち価格のこの機会に、ぜひ木曽路のしゃぶしゃぶをご堪能ください。

イベント期間中は大変混み合うことが予想されますので、事前のご予約をお願いいたします。

しゃぶしゃぶ祭り概要

・イベント期間：2026年2月17日（火）・18日（水）

・対象店舗：全国の木曽路 126店舗のうち、123店舗にて実施

※木曽路銀座五丁目店、新橋店、新宿三丁目店の3店舗はイベントを実施いたしません

・販売価格：しゃぶしゃぶ 【国産牛ロース肉】 1,980円（税込2,178円）

しゃぶしゃぶ 【和牛霜降肉】 2,500円（税込2,750円）

しゃぶしゃぶ 【和牛特選霜降肉】 3,500円（税込3,850円）

・料理内容：先付、しゃぶしゃぶ（肉・野菜盛）、きしめん・餅、御飯、香の物、デザート

※追加のお肉もお値打ち価格にてご用意しております。

※イベント期間中は大変混み合いますので、お早目のご予約をお願いいたします。

※お一人様１食限りとさせていただきます。

【木曽路について】

全国で126店舗を構えるしゃぶしゃぶチェーン。

全国各地より厳選された上質なお肉を秘伝のごまだれで味わうしゃぶしゃぶや、旬の食材を取り入れた日本料理が主力商品の店舗です。落ち着いた空間と心温まるおもてなしで、くつろぎのひとときを提供しています。

しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路ホームページ：https://shabu-shabu.kisoji.co.jp/

株式会社木曽路ホームページ：https://www.kisoji.co.jp/