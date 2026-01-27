Minimalより、新手法“二次発酵カカオ豆”を用いたチョコレート第三弾が数量限定で登場。みかんジャムのようなジューシーな味わい

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、2026年2月1日より「EXPERIMENTAL #22 -酸味の最適化についての実験-」をオンラインストア・富ヶ谷本店にて販売します。

新手法・麹による「二次発酵」で、

インド産カカオ豆の新たな可能性を追求し、多層的な酸味をデザイン

2025年10月より数量限定で販売し好評いただいている、新手法「二次発酵」シリーズのチョコレートの第三弾です。産地から日本の工房についたカカオ豆を麹液による二次発酵を行い、カカオのもつ従来のフルーティさをさらに進化させ、多層的な酸味と奥深い果実味を実現した新しいチョコレート体験をご提案します。

今回の #22 では、これまでの実験で得られた知見をベースに、「果実味の表現をどこまで拡張できるか」をテーマとしました。インド産カカオ豆が本来持つポテンシャルを、独自の製法でさらに高めることを目指しています。

・酸味の強化と多様化： 二次発酵により、多彩な酸味の付与（酸味の種類を増やすこと）に成功。

・こだわりのブレンド： 酸味を強化した豆に、あえて従来の豆をブレンド。これにより、単なる強い酸味ではなく、複雑で価値の高い「多層的な果実味」を構築しました。

・食感のデザイン： カカオ豆を「粗挽き」で仕上げ、口の中で噛んだ瞬間に鮮烈な酸味が弾ける、風味の変化を楽しめる設計に仕上げています。

カカオの奥深くマニアックな世界へ誘う、数量限定の特別な実験的ライン

「EXPERIMENTAL」

「EXPERIMENTAL」とは、2019年から続く「カカオ豆の製造方法への探求の旅」をテーマとした、異なるタイトルで1年に5回のみ数量限定で発売する実験的シリーズです。特別な手間暇をかけ、カカオの新しいフレーバーの可能性を探る実験を積極的に行います。

カカオ豆は、種類や産地によって個性豊かな風味を持っています。さらにその味わいは、焙煎温度や時間など様々な要素によって繊細に変化します。その要素の“ある部分”に着目し、伸ばしたり、時には弱めたり様々な実験をしています。

これまで実験して発売したものは20種類を超え、Minimalのチョコレート造りを進化・向上させています。

▼「EXPERIMENTAL #22 -酸味の最大化についての実験-」商品情報

【価格】 2,160円（税込）

【発売日】2026年2月1日

※無くなり次第終了

【取扱店】オンラインストア・富ヶ谷本店

【原材料】カカオ豆(インド)、砂糖、蜂蜜

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts