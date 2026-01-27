ジーンズブランド「EDWIN」が手掛ける、コラボ企画を支えるプロジェクト管理とナレッジ共有の仕組み

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）が提供するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog(https://backlog.com/)」は、ジーンズブランド「EDWIN」を展開する株式会社エドウイン（本社東京都品川区、以下 エドウイン）に導入され、他社コンテンツとのコラボレーション企画を含む複数のプロジェクトにおいて活用されています。

※以下、事例取材記事『EDWIN×ゲーム開発会社が大型コラボを推進。Backlogによる進捗管理とナレッジ共有の仕組み(https://backlog.com/ja/customers/case-study-edwin/)』よりコメントを抜粋・編集・再構成。

■ 「Backlog」を導入した背景

ジーンズブランド「EDWIN」を展開するエドウインでは、商品企画やEC運営、販促施策など、部門をまたいだ業務が日常的に行われています。加えて、他社ブランドやコンテンツと連携したコラボレーション企画など、社内外の関係者が関わるプロジェクトも並行して進められています。

これらのプロジェクトでは、タスクの進捗や判断の経緯を関係者間で横断的に把握する必要があり、従来はExcelやメール、チャットツールを併用して情報を管理していました。

こうした業務構造を最適化するために、エドウインではタスクや資料、やり取りを一元的に管理できるツールとしてBacklogを導入しています。現在では、複数の部門における業務の進行管理に活用されています。

■ 「Backlog」を活用した取り組み

部門や社外パートナーを含めたプロジェクト管理

エドウインでは、Backlogのユーザー数の制限なく利用できる特性を生かし、関係する部署や関係者が同じ環境に参加できる形でプロジェクトを運用しています。関係者の異なる案件においても、共通の環境で業務を進められる体制が整えられています。



プロジェクトの履歴を共有資産として蓄積

日々の調整や短期的なやり取りはチャットツールで行い、後から確認が必要な情報や判断の経緯はBacklogに記録するなど、用途に応じた使い分けが行われています。

Backlog上に蓄積されたタスクややり取りは、過去のプロジェクトの経緯を振り返る際の参照情報として活用され、関係者間での情報共有や引き継ぎの際にも役立てられています。

■ 株式会社エドウイン担当者のコメント

左）経営管理・情報企画本部 情報企画室 プロジェクト推進課 高橋氏、右）営業本部 営業第三部 eコマース営業課 戸崎氏

Backlogでは、各案件をプロジェクトとして管理し、ガントチャートを使って工程を可視化しています。進捗状況を関係者全員が同じ画面で確認できることで、認識のズレが起きにくくなり、調整や判断がしやすくなりました。

特に、発売日や告知日が先に決まっている企画では、そこから逆算してタスクを整理できる点が役立っています。プロジェクトに関わるメンバーが多い場合でも、「今どこが進んでいて、次に何をすべきか」を共通認識として持てています。

また、プロモーション施策や関係各所とのやり取りをBacklog上に残すことで、過去の対応や判断の経緯を後から確認でき、日々の業務を進めるうえでの支えになっています。

今後、労働人口が減少するにつれ、働く“チーム”を構成するメンバーや雇用形態は、どんどん多様化すると言われています。ヌーラボは、このような環境下において、所属や立場が異なる人たちでチームを形成する場面が増え、共通の目標に向かって作業を効率的に進めるための、「チームワークマネジメント」が必要になると考えています。

今後も、多種多様な職種・業種、規模のチームで働くお客さまが、活用ニーズや環境に合わせた使い方を実現できるよう、Backlogを初めとしたヌーラボサービスの改善を行っていく予定です。

