【ナゴヤレプタイルズワールド2026春】1/27(火)より前売入場券 発売開始！ファミマプリントで買えるナゴレプ記念ステッカーも新登場！

テレビ愛知株式会社

ナゴヤレプタイルズワールド実行委員会 （テレビ愛知、トップクリエイト、名東水園の3社で構成）は、2026年3月28日（土）・3月29日（日）で『ナゴヤレプタイルズワールド2026春』を、ポートメッセなごや 第2展示館にて開催いたします。

チケットは、1月27日(火)より、ナゴヤレプタイルズワールド2026春の前売入場券を発売開始いたします。

また、ナゴヤレプタイルズワールド2026春の開催に合わせ、ファミマプリントで３種の記念ステッカーを発売いたします。デザインは、「にぼし」で描かれた緻密で色鮮やかなアート作品を生み出すNAMIKO氏が担当。「ナゴヤレプタイルズワールド2026春」に最速入場できるご購入者特典もございます。「ファミマプリントナゴレプ記念ステッカー2026春いずれか1枚」と「各種有料チケット」をご提示いただいた方を対象に、優先的に入場のご案内をさせていただきます。

【NAMIKO】

愛知県出身。干からびてもなお輝きを失わない「にぼし」に魅了されて以来、日々「にぼし」を主題モチーフにし、作品制作をしている。ペインティング活動では、群集と生命への羨望をテーマにした作品を描き、Red Bull Ignition大阪・アメリカ村街路灯アートプロジェクト、コニカミノルタ雑誌『Pen』エコ＆アートアワード、SHIBUYA ART AWARDSなどで入賞している。

【ナゴヤレプタイルズワールド2026春 開催概要】

◇開催日時 : 2026年3月28日(土) ・3月29日(日) 10:00～17:00

◇開催場所 : ポートメッセなごや 第2展示館

◇主催 : ナゴヤレプタイルズワールド実行委員会

（テレビ愛知、トップクリエイト、名東水園にて構成）

◇協賛 ： 株式会社キョーリン、神畑養魚株式会社、名古屋ECO動物海洋専門学校、

株式会社ファミリーマート

◇公式ＨＰ ： https://nagorep.com/

チケット販売詳細や最新情報は公式ＨＰをご確認ください。

動物取扱業の実施に係る広告

【ポートメッセなごや】

登録番号:第041214号/(有)トップクリエイト/令和4年9月30日登録/令和9年9月29日まで/種別:販売/責任者:大上進介

登録番号:第041213号/(有)トップクリエイト/令和4年9月30日登録/令和9年9月29日まで/種別:展示/責任者:大上進介