¤â¤â¥¯¥í¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡¢Æü¥Æ¥ì¡ß4MEEE¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiYON¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª

¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯1·î¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥íー¥ó¥Á¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëiYON¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Òー¥íー¾¦ÉÊ¡ÖiYON ¥¤¥ó¥Ð¥¹Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ¯ÍÑ¤ò·èÄê¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤È¤Ê¤ë¥¢¥é¥µー½÷À¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¥â¥Á¥Ã¤È¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÇò¶ÌÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¶Ì°æ»í¿¥»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¥ª¥Õ¥¡ー¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶Ì°æ»í¿¥¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï......¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¶¦¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤â°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤è¤ê¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Èµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦(¥Ïー¥È)¡×
iYON ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ªÈäÏªÌÜÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¡ÖÆü¥Æ¥ì¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー100Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¸ÂÄê¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¶Ì°æ»í¿¥¤¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÈþÍÆ´Ñ¡×¡ÖÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿Â¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¡Ê¤Ì¤«¤ê¤ä¤³¤³¤í¡Ë»á¤ÈÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤«¤·¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PV¡¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«Ãæ¡ª
iYON¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢PV¡¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡£ÉáÃÊ¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¥Ìー¥Ç¥£ー¤Ê°áÁõ¤ÇÄ©¤ó¤À»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÇÛ¿®¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãPV¡ä
https://youtu.be/YodXFNyHT94
¡ã¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ä
https://youtu.be/jZfOitWBLLU
iYON¤È¤Ï
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¡ÖÆü¥Æ¥ì¥Ý¥·¥å¥ì¡×¤È¡¢20～30Âå½÷À¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó4MEEE¡£·Á¤Î°ã¤¦2¤Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½¸¤Þ¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÀ¼¤«¤é¡È¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡É¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¡¢1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
