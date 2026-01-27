【千葉県市原市】「エンジン０３in 市原」まもなく開催
市原市役所
- 開会式、ミニコンサート、オープニングシンポジウム
「芸術とつくるまちのかたち～里山からハピネスが生まれる～」
講師：勝間和代 / 相川七瀬 /熊本マリ/ 小出譲治 /前田礼
○2月1日(日曜日)
- 一般講座 「国産最古!？いちはらの至宝『王賜銘鉄剣』の謎に迫る」
講師：茂木健一郎/熊本マリ/小橋健司/辰巳琢郎
- 一般講座 「今こそ『平成』を語ろう」
講師：山田美保子/勝間和代/小佐野彈/小出譲治/茂木健一郎
休館日：第1・3火曜日
- 市原市市民会館ウェブサイト(https://ichiharahall.or.jp/)
文化、芸術、経済など、各分野の第一線で活躍する有識者たちが市原市に集結し、様々なテーマに沿った講座を開催する学びのイベントを1月31日(土)・2月1日(日)の2日間にわたり開催します。
歴史や芸術、市原ならではの地域資源に触れられる多彩なプログラムなど、子どもから大人まで、学びと発見に出会えるイベントです。
既に定員に達した講座もありますが、現在チケットを購入できる講座をご紹介します。
現在チケットが購入できる講座○1月31日(土曜日)
※各プログラムの開催時間・会場等詳細はウェブサイトをご覧ください
※プログラム・時間、出演者は変更する場合があります
参加費
1講座につき800円
申込方法- 市原市市民会館の窓口または電話(0570-043-043 9～17時)
休館日：第1・3火曜日
- 市原市市民会館ウェブサイト(https://ichiharahall.or.jp/)
主催等
主催 ：市原市、市原市教育委員会、公益財団法人市原市文化振興財団
協力 ：エンジン０１文化戦略会議
協賛 ：市原商工会議所
特別協力：ツルヤマテクノス株式会社、株式会社上野工業所、株式会社オリジナルメーカー
ウェブサイト
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=686251c64bba6158733b107e