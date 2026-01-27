【千葉県市原市】「エンジン０３in 市原」まもなく開催

市原市役所

文化、芸術、経済など、各分野の第一線で活躍する有識者たちが市原市に集結し、様々なテーマに沿った講座を開催する学びのイベントを1月31日(土)・2月1日(日)の2日間にわたり開催します。

歴史や芸術、市原ならではの地域資源に触れられる多彩なプログラムなど、子どもから大人まで、学びと発見に出会えるイベントです。

既に定員に達した講座もありますが、現在チケットを購入できる講座をご紹介します。

現在チケットが購入できる講座

○1月31日(土曜日)- 開会式、ミニコンサート、オープニングシンポジウム「芸術とつくるまちのかたち～里山からハピネスが生まれる～」講師：勝間和代 / 相川七瀬 /熊本マリ/ 小出譲治 /前田礼○2月1日(日曜日)- 一般講座 「国産最古!？いちはらの至宝『王賜銘鉄剣』の謎に迫る」講師：茂木健一郎/熊本マリ/小橋健司/辰巳琢郎- 一般講座 「今こそ『平成』を語ろう」講師：山田美保子/勝間和代/小佐野彈/小出譲治/茂木健一郎

※各プログラムの開催時間・会場等詳細はウェブサイトをご覧ください

※プログラム・時間、出演者は変更する場合があります

参加費

1講座につき800円

申込方法

主催等

- 市原市市民会館の窓口または電話(0570-043-043 9～17時)休館日：第1・3火曜日- 市原市市民会館ウェブサイト(https://ichiharahall.or.jp/)

主催 ：市原市、市原市教育委員会、公益財団法人市原市文化振興財団

協力 ：エンジン０１文化戦略会議

協賛 ：市原商工会議所

特別協力：ツルヤマテクノス株式会社、株式会社上野工業所、株式会社オリジナルメーカー

ウェブサイト

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=686251c64bba6158733b107e

リーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d127749-176-2db3ec3955ac73f3bb67518efe4400d2.pdf