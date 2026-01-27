【新商品】こめ油と米粉のシリーズ「come×come（コメトコメ）」から「米粉のもっちりベーグル」が登場！

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）は、「あたらしい、お米のカタチ」を追求する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ）」より「米粉のもっちりベーグル」を2026年1月28日（水）より販売開始いたします。

■米粉ならではの“もっちり食感”を楽しむ3種のベーグル

ベーグル特有のもっちり感を米粉ならではの食感で表現した「米粉のもっちりベーグル」。コメトコメでは素材のおいしさを引き立たせる製菓製パン用こめ油「P&Bオイル」と国産米粉100％の生地で仕上げることで、もっちりとした弾力のある食感を実現しました。フレーバーは、毎日の食事にも合わせやすいプレーン、くるみの香ばしさとココアのほろ苦さが広がるくるみココア、ちょっとビターなチョコレートをざくざく砕いて練り込んだチョコチップの3種類をご用意。シーンや気分に合わせて選べるラインアップです。小腹がすいたときにも食べやすいサイズ感で、軽食やおやつにおすすめです。米粉の新しい魅力を引き出した、「米粉のもっちりベーグル」を是非、ご賞味ください。

■商品概要

商品名 ：米粉のもっちりベーグル プレーン

販売期間：2026年1月28日（水）

販売価格：単品 270円（税抜き）

プレーン10個入り：\2,700円(税抜き)

原材料名： 米粉（米（国産））、食用こめ油、砂糖（てんさい含蜜糖）、酵母、はちみつ、食塩 / 増粘剤（サイリウムシードガム）、イノシトール

商品名 ：米粉のもっちりベーグル くるみココア

販売期間：2026年1月28日（水）

販売価格：単品 290円（税抜き）

くるみココア10個入り：\2,900円(税抜き)

原材料名： （米（国産））、くるみ、砂糖（てん菜含蜜糖）、ココアパウダー、食用こめ油、酵母、はちみつ、食塩 / 増粘剤（サイリウムシードガム）、イノシトール、（一部にくるみを含む）

商品名 ：米粉のもっちりベーグル チョコチップ

販売期間：2026年1月28日（水）

販売価格：単品 290円（税抜き）

チョコチップ10個入り：\2,900円(税抜き)

原材料名： 米粉（米（国産））、チョコレート、食用こめ油、砂糖（てん菜含蜜糖）、酵母、はちみつ、食塩 / 増粘剤（サイリウムシードガム）、イノシトール、乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

ベーグル詰め合わせセット（プレーン４、くるみココア３、チョコチップ３）：\2,820円(税抜き)

※本製品ははちみつを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。

■健康を贈りたいあの人に、ギフトサービス

オンラインストアでは、手軽にギフトをお届けできるLINEギフトに加え、利便性を高めるためにeギフトサービスもご活用いただけるようになりました。どちらのサービスも受取人の住所が分からなくても贈れるため、遠方のご家族や大切な方へのプレゼントに最適です。ぜひご活用ください。

■素材のこだわり

・素材を活かす製菓・製パン用こめ油「P&Bオイル」

弊社独自の製法により米ぬかの中に豊富に含まれる「γ-オリザノール」という天然成分がたっぷり含まれた製菓・製パン用のこめ油「P&Bオイル」を使用。乳化のはたらきがあるため、生地がきめ細かく、しっとりとした食感になります。さらにγ-オリザノールは加熱するとバニラの香りのもとになる「バニリン」に分解されるので、 焼き上がりのときに甘い香りがします。

★P&Bオイルは、同商品に含まれるγ-オリザノールの乳化性に関する特許を取得しました。

特許番号6629395(2019年11月21日)

■グルテンフリースイーツ「come×come」とは

「come×come」は、築野食品工業が販売する製菓・製パン用の国産こめ油「Patisserie & Boulangerie Oil(P&Bオイル)」と、国産の米粉を使用した、グルテンフリーシリーズです。

和歌山県にあるグルテンフリー専用の工房でひとつひとつ手作りしています。

「あたらしい、お米のカタチ」

ご飯、せんべい、かりんとう、お団子、

わたしたちの周りにはお米でできた美味しいものがたくさん。

でも、それだけじゃない。

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンができました。

【築野食品工業株式会社の企業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、

「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 ：昭和22年2月1日

代表者 ：代表取締役社長 築野富美

URL ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

come x come (コメトコメ)関連サイト

Instagram ：come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/ )