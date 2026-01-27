【平日ランチタイムだけの限定ハンバーガー3種】4種類のハムを挽肉に混ぜ込み、ハモンセラーノを巻いたパティ！ワイン酒場 GabuLicious渋谷店にて提供スタート

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、ワイン酒場GabuLicious渋谷店にて、平日ランチタイム限定のオリジナルバーガー3種の販売を開始いたしました。

パティは4種類のハム（ハモンセラーノ・松坂ポーク・サラミ・チョリソー）を挽肉に混ぜ込み、さらにはハモンセラーノで巻いて塩味を加えたガブリシャスのオリジナル。また、その塩味と調和を取るためにモッツァレラチーズを使用。通常使われることの多いチェダーチーズよりもミルキーなモッツァレラをセレクトし、イタリア風に仕上げました。そして、このヘビーな旨味を、シャキシャキのズッキーニピクルスと酸味の効いたタルタルソースが絶妙に調和させます。さらに、淡路島産玉ねぎの濃厚な甘さが全体を包み込む、まさに必食のメニューです！「デミグラスエッグバーガー」「トマトモッツァレラチーズバーガー」と「モッツァレラチーズバーガー」の3種類をご用意して、平日ランチタイムにお待ちしております！是非ご賞味ください。

詳細URL： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13153474/dtlmenu/lunch/

■ワイン酒場の拘りハンバーガー3種について

※3種ともにポテト・ドリンク付

デミグラスエッグバーガー 1,000円（税込）

当店イチオシ！！デミグラス＆とろける半熟卵！

ワインパミスというワインを絞った後の葡萄と赤ワイン、牛すね肉でじっくり煮込んだガブリシャス特製の濃厚デミグラスソース。芳醇な香りと深みのある味わいが、ハンバーガーに圧倒的なコクと風格を与えます。

かぶりつけば、とろけだす半熟卵を絡めたデミグラスの濃厚さが際立つ、もはや「ごちそう」！

迷ったら、まずこちらをご賞味ください！デミグラスソースとたまごを組み合わせた欧風バーガー！

トマトモッツァレラチーズバーガー 1,000円（税込）

濃縮したトマトペーストを使い、酸味と旨味のバランスを追求した当店オリジナルのトマトソース！

フレッシュで食欲をそそるソースが、ミルキーなイタリア産モッツァレラチーズと溶け合い、一口ごとに爽やかさとコクの至福のハーモニーを奏でます。！肉の旨さを純粋に味わい尽くす王道！

モッツァレラチーズバーガー 1,000円（税込）

旨味のオリジナルパティに、とろ～り、なめらかなイタリア産モッツァレラチーズをたっぷりオン！

余計な味付けは一切不要。「肉」の持つ圧倒的な旨味と、ミルキーなチーズのコクをダイレクトに堪能できる！

ワイン酒場 GabuLicious（ガブリシャス）渋谷店について

気の合う仲間とワイワイ楽しみながら、気軽にワインが楽しめるにぎわいワイン酒場です。デート、女子会、パーティーなど、落ち着いた雰囲気の店内はどんなシーンにもぴったりです。

ワイン酒場 GabuLicious 渋谷店

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目10－3

電話番号：03-6809-0525

営業時間：月・火曜日：17:00～23:00、水・木曜日：11:30～23:00、金・土曜日・祝前日：11:30～23:30、日曜日・祝日：11:30～23:00

※水～金曜日・祝前日は14:30～17:00までCLOSE

URL ： https://www.dd-holdings.jp/shops/gabulicious/shibuya