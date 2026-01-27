HIDISC製品が最大25％オフ！Amazon『第2回スマイルSALE』1月27日(火)9：00より開催【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、2026年1月27日(火)より開催される『第2回スマイルSALE』にて、HIDISCブランドの一部製品を特別価格で販売いたします。

セール概要

期間：2026年1月27日(火)9：00～2月2日(月)23:59

場所：磁気研究所 Amazon公式ショップ「FLASH STORE」

公式ショップ FLASH STORE :https://x.gd/nOrdh

キャンペーン対象商品

Type-C HDMI ミラーリングケーブル 2m

1,980円→1,480円<25％OFF!>

スマートフォンやタブレットの画像を大画面で楽しみたい方におすすめ。

USB Type-Cポート搭載の機器と、HDMIポート搭載のテレビ・モニターをケーブルで繋ぐだけの簡単接続。最大4K（3840×2160px）/30Hzに対応しており、迫力のある映像を楽しめます。

家族や友人との動画鑑賞、また仕事のプレゼンなどで活躍する、持ってて嬉しい1本です。

※接続機器のUSB Type-Cポートは、DisplayPort Alt Mode対応である必要があります。

▼ご購入はこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN78KGX6

紛失防止タグ キーホルダーケースつき

1,980円→1,480円<25％OFF!>

スマートフォン搭載の「探す」機能でおなじみ、Android『Find Hub』・Apple『Find My』に対応した紛失防止タグです。

他スマートフォンユーザーのネットワークを通じて位置情報を収集し、タグの位置を地図表示や音で確認できるシステム。

直径3cm、重さはわずか6.3gと小型軽量で、持ち運びの邪魔になりません。タグを装着できるキーホルダーのついた、おトクな商品です。

▼ご購入はこちらから

Android『Find Hub』対応 ホワイト→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKRSVS5D?th=1

Android『Find Hub』対応 ブラック→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKR7FPF2?th=1

Apple『Find My』対応 ホワイト→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTF82KG2?th=1

Apple『Find My』対応 ブラック→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTDXRXC7?th=1

▼過去の関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000053206.html

3C認証モバイルバッテリー5000mAh

1,312円→999円＜24％OFF！＞

薄型軽量で持ち運びに最適なモバイルバッテリー。

容量は5000mAhで、一般的なスマートフォンを約1回フル充電することが可能です。

シンプルな見た目とカラーリングで、使う場面を選びません。

また、中国国内で義務付けられた「3C認証（一般的な電気製品に対する製品安全認証制度）」に対応しており、中国に渡航する際にも活躍します。

▼ご購入はこちらから

ホワイト→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT847BW9

ブラック→https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT851P5N?th=1

▼過去の関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000053206.html

Apple認証品 3in1変換ケーブル ホワイト 1m

1,294円→999円＜23％OFF！＞

Lightning、microUSB、USB Type-Cの3種ポートに対応した、充電/通信用ケーブルです。

1本のケーブルとして使用する際はType-Cケーブルとして、ケーブル先のジョイントを外すことでLightningケーブルやmicroUSBケーブルとしてご使用いただけます。

LightningもmicroUSBも、未だ搭載されている機器は多いものの、使いたいその時に対応ケーブルがなくて…といった困りごとが尽きません。いざという時の1本として、持っておくと便利かも。

※入力端子はUSB Type-Aとなります。

▼ご購入はこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B09VSD217Q

USB HUB 3in1/4in1/5in1/6in1/7in1

＜6％～20％OFF！＞

パソコンやタブレットに接続してポートを増やすことのできるUSB HUBです。

ポート数や機能の異なる5種を取り揃えており、使用環境に合わせてお選びいただけます。

4K対応のHDMIポートを持つ3in1、5種の中で唯一USB Type-A入力の4in1、PD最大90W対応のUSB Type-Cポートを搭載した5in1・6in1など、

個性的なHUBが勢揃い。

いずれも薄型のスリム形状で、設置場所を選びません。

お使いの環境に合ったアイテムが見つかるはず。是非お試しください。

▼ご購入はこちらから

3in1→https://www.amazon.co.jp/dp/B0F66SNQZR

4in1→https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3NHX7XD

5in1→https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3NVST76

6in1→https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3NK1DRY

7in1→https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3N6ZDMC

▼過去の関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000053206.html

ソーラーパネル1面搭載モバイルバッテリー 10000mAh

2,780円→2,480円＜11％OFF！＞

本体の1面にソーラーパネルになっを搭載したモバイルバッテリー。容量は10000mAhで、スマートフォンを約2～3回充電できます。

本体への蓄電はUSB Type-Cポートから可能。また、ソーラーパネル面を直射日光下に置くと、自動的にモバイルバッテリーへの蓄電が開始されます。

出力はUSB Type-Aポートを2つ搭載しており、接続機器を2台同時に充電可能。

レジャーやアウトドア、災害の備えにぴったりのアイテムです。

※ソーラーパネルの出力は、パネルのサイズや太陽光の強さなどにより変動します。

※ソーラーパネルを使った蓄電は補助機能です。本製品のソーラーパネルを使用したモバイルバッテリーへのフル充電(蓄電)を目的とした製品ではございません。

▼ご購入はこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWJSM9MB

▼過去の関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000053206.html

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。