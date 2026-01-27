エフ・コード子会社のラグナロクが株式会社インフキュリオンとアプリ開発×決済領域におけるパートナーシップ契約を締結

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）の子会社であるラグナロク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西本 誠、以下「ラグナロク社」）はこのたび、株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：丸山 弘毅、証券コード：438A、以下「インフキュリオン社」）と顧客紹介を通じたパートナーシップ契約を締結（以下「本締結」）しましたので、お知らせいたします。

■ 本締結の背景と目的

近年、スマートフォンアプリ内でのユーザー体験価値向上が企業競争力の鍵となっており、決済機能を含めた一貫した体験設計が求められています。ラグナロク社は多様な業種・業態向けアプリ開発で培った技術力を有しており、インフキュリオン社は自社オリジナルPayを構築できるスマホ決済プラットフォーム「Wallet Station」をはじめとした決済ソリューションの提供を通じて、企業のデジタルサービス展開を支援しています。

本締結では、両社の強みを組み合わせることで、以下の価値創出を目指します。

・相互クライアント向け共同提案の推進

既存顧客に対する企業紹介を通じてクロスセル機会を創出。両社のサービス親和性を活かしたソリューション提案を実現します。

・アプリ開発と決済機能の統合による体験価値の最大化

ラグナロク社が開発するアプリに「Wallet Station」等の決済機能を統合することで、ユーザーがアプリ内で一連の操作を完結できる体験を提供し、新たな顧客接点の創出を目指します。

■ 今後の展開

本締結を通じて、ラグナロク社はインフキュリオン社との協業体制を一層強化し、アプリ開発領域と決済・ウォレットサービスを組み合わせた付加価値の高いソリューション提供を推進してまいります。

今後も両社の強みを生かした連携により、より多くの企業・事業者様に対して利便性と体験価値の高いサービスを提供し、持続的な成長を目指してまいります。

〈株式会社インフキュリオンについて〉

株式会社インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

インフキュリオンは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社インフキュリオン

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

代表者：代表取締役社長CEO 丸山 弘毅

設 立：2006年5月1日

事業内容：金融・決済領域を中心としたプラットフォーム提供、コンサルティングなど

URL：https://infcurion.com/

〈ラグナロク株式会社について〉

■事業内容

Android・iOSアプリ、Webアプリ開発、技術顧問業を主に行っております。 様々な業種の新規事業立ち上げやソフトウェア開発支援、エンジニア内製化支援も行っております。メンバーの約30%が現役の起業家や元起業家であり、主に精鋭エンジニアが集まった会社です。

■会社概要

会社名： ラグナロク株式会社

本社所在地： 東京都渋谷区東1-2-7

代表者： 西本 誠

設立： 2018年4月13日

URL: https://ragna-rock.com/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ14社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）