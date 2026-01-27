【訪問着×ヌン活】SNS映え女子増殖中！きものレンタルwargoが「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」を2026年1月27日（火）より全国8店舗で開始。ホテルとのコラボ実施中。

株式会社羅針盤

「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開している株式会社羅針盤（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木文人）が全国に8店舗運営する「きものレンタルwargo」にて、着物姿でアフタヌーンティー（以下、アフヌンと表記）を楽しむ体験を応援する「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」を2026年1月27日（火）より期間限定で開始いたします。

本キャンペーンでは、期間内にきものレンタルwargoの着物を着用し、ホテルやカフェのアフヌンにお出かけした際の写真をご提供いただいた方へ、次回の着物レンタルが10％OFFとなるクーポンをプレゼントします。

近年、 女子旅・記念日・推し活などを目的にホテルやカフェでのアフヌン人気が高まり、特別な1日を楽しむ需要が高まっています。一方で、着物は観光地散策で着用されるイメージが強くありますが、きものレンタルwargoでは京都エリア中心に、訪問着をレンタルしてアフヌンに出かけるヌン活女子が増加しています。

また、InstagramをはじめとしたSNSの投稿でも訪問着でアフヌンを楽しまれている投稿に対して非常に大きな反響が得られております。

“訪問着×ヌン活”Instagram投稿：https://www.instagram.com/p/DRwfWt4D5Gi/?img_index=1

そこで当社では、 卒業旅行シーズンの女子旅・推し活に向け、着物を観光だけでなく、“訪問着×ヌン活”という新たなご利用シーンとしてお楽しみいただきたいという想いから、 着物とアフヌンを組み合わせた体験を応援する本キャンペーンを、きものレンタルwargo全国8店舗で開始しました。

キャンペーン詳細記事：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/afternoontea_campaign2026?hl=ja

「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」開始の背景

近年、女子旅や記念日、推し活などを目的に、「着物 → アフヌン→ 観光」というお出かけスタイルが、京都を中心としたきものレンタルwargoの20代～30代女性ユーザーに広がっています。

着物がもたらす“非日常感”と、ホテルスイーツが持つ“世界観・特別感”の親和性の高さが、写真映え・体験満足度の向上につながっています。

また、きものレンタルwargo公式HPでも店舗近辺でアフヌンを楽しめる場所を積極的に紹介しております。

京都：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/kyoto_afternoontea?hl=ja

大阪：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/osaka_afternoontea?hl=ja

東京：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/tokyo_afternoontea?hl=ja

金沢：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/kanazawa_afternoontea?hl=ja

川越：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/kawagoe_afternoontea?hl=ja

きものレンタルwargoでは、観光で楽しむカジュアルな着物に加え、ホテルやラウンジなど格式あるシーンにも対応できるフォーマル着物を豊富に取り揃えています。中でも観光用着物人気No.1の「レトロモダン訪問着」は、上品さと今らしさを兼ね備えたフォーマルな一着を、若年層の方にも気軽に楽しめる価格でレンタルできることが支持されています。

訪問着は、ホテルでのアフヌンとの相性が良く多くのお客様にご利用いただいており、「非日常感を楽しめた」「写真映えする特別な時間になった」といった高い満足の声をいただいています。

このようなお客様のお声を踏まえ、より多くの方に“訪問着×ヌン活”という新しい和装体験の魅力を知っていただきたいとの想いから、「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」を開始する運びとなりました。

「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」概要

“非日常感”と“世界観・特別感”を楽しめる「着物×アフヌン」で新しい和装体験の魅力「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」次回レンタル10％OFFクーポン特典あり

キャンペーン名：着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン

内容：期間内に着物を着用し、アフヌンにお出かけした際の写真をご提供いただいた方へ、次回の着物レンタルが10％OFFとなるクーポンをプレゼント

対象者：きものレンタルwargoをご利用のお客様

写真内容：着物着用のうえ、アフヌンを楽しんでいる様子が分かる写真

実施期間：2026年1月27日（火） ～ 2026年3月15日（日）

クーポン利用期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

対象店舗：きものレンタルwargo 全国8店舗

きものレンタルwargo 店舗一覧

店名：京都きものレンタルwargo 京都駅前京都タワーサンド店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/5

店名 ：京都きものレンタルwargo 京都祇園店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/6

店名：きものレンタルwargo 大阪心斎橋店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/28

店名：きものレンタルwargo 金沢香林坊店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/10

店名：きものレンタルwargo 東京浅草店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/8

店名：きものレンタルwargo 銀座本店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/22

店名 ：きものレンタルwargo 麻布十番SAKRA店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/100

店名 ：きものレンタルwargo 川越店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/36

参加方法

- きものレンタルwargoで着物レンタル後、アフヌンへ- 後日、着物でアフヌン写真をSNSへ投稿- きものレンタルwargo 公式InstagramのDMまたはHPお問合せフォームへ「着物×アフヌン キャンペーン参加」とご連絡- 投稿写真提供とキャンペーン応募フォームに回答- クーポンコード送付（クーポン利用期間は2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）です）- 次回レンタル予約時にご予約フォームのクーポンコード入力をお願いします。

≪キャンペーンに関するお問い合わせ先≫

きものレンタルwargo 公式Instagram：https://www.instagram.com/wargo_kimono

お問い合わせフォーム：https://kyotokimonorental.com/contact

「着物×アフヌン」おすすめ着物プラン

レトロモダン訪問着プラン 5,500円～

きものレンタルwargo人気No.1！"大人かわいい"本格訪問着プラン！ 質のいい艶やかな着物で高級感があり、誰からも一目置かれる姿に。金銀糸の入った袋帯（オプション＋2,200円）がより一層上品な着物姿を演出します。

セット内容：着物、帯、肌着、長襦袢、草履、バッグ、足袋、かんざし

プラン詳細：https://kyotokimonorental.com/shop/area/kyoto/plan/retromodern

きものレンタルwargo20代～30代女性人気「着物×アフヌン」はレトロモダン訪問着

≪おすすめオプション≫

ヘアセット 1,100円～

お食事のシーンでも崩れにくいまとめ髪は、アフヌンとの相性も抜群。

柔らかく上品な印象のシニヨンが、女性らしさをより一層引き立てるおすすめのヘアスタイルです。

安心保証サービス 330円～

お食事の万が一、着物汚れも安心の着物保証サービスをご用意しています。10平方センチメートル未満の修復可能な汚れに適用されます。

「着物×アフヌン」おすすめご利用シーン

「着物×アフタヌーンティー 応援キャンペーン」に伴いホテルとのコラボ実施中

- 卒業旅行で「写真に残る体験」をしたい方卒業旅行の女子旅で近場で着物レンタルをして、ホテルのアフヌンを楽しむ1日を- 推し活で世界観のある写真を撮りたい方写真映えする空間で、推し活・記念日フォトが撮影できる- 記念日や誕生日に、特別感のある時間を過ごしたい方友達やカップルでのお祝いにお昼からゆっくりスイーツを！プレートなどもご用意あり- 天候に左右されず、着物体験を楽しみたい方ホテルは天候に左右されず、卒業旅行中でも予定が組みやすいのでおすすめ！記念日や誕生日・推し活に「着物×アフヌン」で写真映え卒業旅行シーズンの女子旅！気候に有されず安心着物体験

本キャンペーンに先行する実績事例として、ホテルニューオータニ大阪では「スーパースイーツビュッフェ2026」と連動した取り組みを展開しています。

卒業旅行シーズンには、女子旅や記念日を目的とした利用も見られ、着物とアフヌンを組み合わせた体験が写真投稿を通じて広がりを見せています。

ホテルニューオータニ大阪

実施期間：2026年1月5日（月）～2026年4月28日（火）

対象店舗名：きものレンタルwargo 大阪心斎橋店

対象施設名：ホテルニューオータニ大阪

対象イベント：スーパースイーツビュッフェ2026

利用条件：きものレンタルwargoの特別予約ページよりご予約いただいたお客様はビュッフェ利用料金が500円割引となります。

詳細：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/recomend-osaka?hl=ja

きものレンタルwargo×ホテルニューオータニ大阪がコラボ！ビュッフェ利用料金が500円割引実施中

きものレンタルwargoではアフヌンを提供する事業者さまとのコラボレーションを積極的に進めてまいりますので、もし提携希望の事業者様がおられましたらお気軽にご連絡ください。

≪コラボ提携のお問い合わせ先≫

電話での問い合わせ：03-4582-4864

お問い合わせフォーム：https://kyotokimonorental.com/contact

きものレンタルwargoの着物レンタルについて

きものレンタルwargoの着物・浴衣レンタルは、種類豊富な着物を3,300円からレンタルでき、着付け・小物代金を全て無料でご提供しています。20代～30代の女性を中心に、カップルデートや女子旅、家族旅行にて国内外と問わずご利用いただいております。特に昨今のインバウンド観光客増加に伴い、海外のお客様のご利用が急増しております。

観光用以外にも、パーティーやお宮参りなど幅広いシーンで着ることのできる訪問着から、卒業式で着る袴や二尺袖、成人式の振袖、七五三の衣装、オシャレ着用の小紋など、も取り扱い開始をしており、お客様のご利用用途にあう着物を幅広く取り扱っております。

現在、東京・浅草、東京・銀座、麻布十番、京都・京都駅前、京都・祇園、大阪・心斎橋、石川・金沢、埼玉・川越と、日本の主要観光地8か所の店舗でサービスをご提供しており、お着付け日当日は手ぶらで店舗にお越しいただくだけで、お着物を気軽に日常に取り入れ、“和のある暮らし”をお楽しみいただけるお手伝いをいたします。

また、wargoは自社開発の予約システム、ICTによる商品管理でコスト削減が実現したことにより低価格でのサービス提供を可能にしました。他にもWEB上でお着物をご覧頂き、ご希望の場所へお届けする宅配レンタルも承っております。

≪きものレンタルwargoの着物レンタルがアフヌンに向いている理由≫

POINT1 苦しくないプロ着付け師による本格着付け

POINT2 一日過ごしても崩れにくいヘアセット

POINT3 手荷物預かり無料！手ぶらでお出かけ

POINT4 主要都市全国8店舗からホテルやカフェへアクセス抜群

POINT5 24時間WEBから予約OK！当日予約なし来店も大歓迎

きものレンタルwargo公式HP：https://kyotokimonorental.com

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/