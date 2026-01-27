【スーパー業界向けセミナー】その販促、本当に届いていますか？ 消費者調査で紐解く「紙チラシの現在地」と、来店につなげるための集客DX

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年2月4日（水）・5日（木）・6日（金）の3日程でスーパー業界向けセミナー【その販促、本当に届いていますか？ 消費者調査で紐解く「紙チラシの現在地」と、来店につなげるための集客DX】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaGqf9jY0f?s=qdlcrnfe6r4&utm_source=260204_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

食品スーパーの集客手法は、年々増え続けています。

みなさんは今、「この時代に合った施策」を、来店につながっているという根拠をもって選択できているでしょうか。

多くの現場では

- 紙のチラシは続けているが、効果は感覚値のまま- デジタル施策は増えたが、評価軸がバラバラ- 「やめる・続ける」の判断が属人化

といった課題を抱えたまま、「来店を生んでいるか分からない施策」が積み重なっているケースも少なくありません。

本セミナーでは、消費者アンケートの結果ををもとに、食品スーパーにおける集客施策のアナログからデジタルへの転換を整理しながら、これからの時代に求められる、「集客DX」の考え方を紐解きます！

■こんな方におすすめ

- 食品スーパーの経営者様- 店舗のDX、マーケティングをご担当の方- 時代にあわせた集客方法を探している方

■参加するメリット

- お客様のお店探しの実態がわかる今、- 紙チラシで参考にされている情報がわかる- データから、どんな「集客DX」に取り組むべきかわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：2月4日（水） 13時00分～13時50分

録画配信 ：2月5日（木） 13時00分～13時50分

録画配信 ：2月6日（金） 13時00分～13時50分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：その販促、本当に届いていますか？

消費者調査で紐解く「紙チラシの現在地」と、来店につなげるための集客DX

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaGqf9jY0f?s=qdlcrnfe6r4&utm_source=260204_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seAaGqf9jY0f?s=qdlcrnfe6r4&utm_source=260204_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com