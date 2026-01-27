【開催報告】鈴鹿高専にて高専人会理事の横山がキャリア講演を開催。高専生のキャリア教育に貢献

一般財団法人高専人会

高専OBOGらにより発足した一般財団法人高専人会（東京都品川区・代表理事 渋谷修太）は、2025年12月3日（水）に鈴鹿工業高等専門学校にて在学中の2年生に対するキャリア講演を実施いたしました。当日は、高専人会理事で株式会社プロッセルホールディングス 代表取締役CEOの横山和輝が登壇しました。自身の高専時代の経験や、起業家としてのリアルなキャリアストーリーを赤裸々に語り、進路に悩む高専生に「こんな生き方があるんだ」と多様なキャリアの選択肢を提示しました。今後も高専人会では、高専生のキャリア教育に貢献してまいります。

■地方の高専生が持つ課題と、本講演の目的

少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、モデル就業規則の改訂など、就業環境や産業・経済の構造が変化するなかでキャリア教育の重要性が問われています。特に高専は地方に点在していることから、起業家・研究者・ビジネスパーソンなど多様なロールモデルに触れる機会が限られるという課題があります。

そこでこの度、鈴鹿工業高等専門学校にて開催されたキャリア講演に高専人会理事で株式会社プロッセルホールディングス 代表取締役CEOの横山が登壇いたしました。進路選択を控える高専生に向けて、キャリアの意思決定プロセスや、失敗から成功に繋げた経験を共有することで、将来の可能性を広げるきっかけを提供することを目的としています。

■講演会の様子

横山からは、長岡高専に進学した経緯から学生生活、そしてこれまでの波乱に富んだキャリアまでを赤裸々にお話ししました。特に成功体験の裏側にあるリアルを中心にお話しし、高専時代の失敗談や、それをどう乗り越え今のキャリアに繋げてきたのかを伝えました。

○プロフィール／横山 和輝

1998年富山県生まれ、新潟市育ち。長岡高専電子制御工学科から専攻科に進学。在学中にフィンランドへ留学し、帰国後は株式会社タイミーに参画。2020年に株式会社プロッセルを設立。

起業後も長岡市役所での兼務など多様な活動を展開。現在は株式会社プロッセルホールディングスに体制を変更し、高専を軸とした人材採用支援、ハードウェア開発、ソフトウェア開発など、高専生・高専人が関わる事業を幅広く展開している。

■キャリア講演の開催概要

日時：

2025年12月3日（水）

会場：

鈴鹿工業高等専門学校



対象：

鈴鹿工業高等専門学校に在学中の2年生

登壇者：

・高専人会理事／株式会社プロッセルホールディングス 代表取締役CEO 横山 和輝（長岡高専出身）

・Socialups株式会社 代表取締役社長/CEOの高瀬 章充氏（久留米高専出身）



■株式会社プロッセルホールディングスのご紹介

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

公式サイト : https://hd.prossell.jp

■一般財団法人高専人会のご紹介

一般財団法人高専人会は、高専卒業生同士のネットワークを強化し、継続的な互助活動を通じて高専の価値を向上させることを目的とし、2022年5月に高専出身者によって設立されました。名簿整備や交流イベントの開催、高専生の学びを支援するプロジェクトを展開し、未来の技術者育成に貢献しています。

https://kosenjin.org/









●連絡先

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

【一般財団法人高専人会 連絡先】

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org