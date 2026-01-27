【全国50地域突破】シニアが主役の食事業「ジーバーFOOD」、展開確定地域数が累計56地域に到達！

株式会社ジーバー

シニアが主役となり食を通じて地域へ元気を届ける「ジーバーFOOD(https://gbfood.gbaaa.jp/)」を展開する株式会社ジーバー(https://gbaaa.jp/)（本社：宮城県富谷市、代表取締役：永野健太、以下ジーバー）は、2025年3月より、全国の地域企業とパートナー契約を締結し、全国1889の市区町村にシニア世代の活躍のフィールドを創出してきました。この度、創業の地である宮城県を含めたパートナー契約地域数が、2026年1月時点で累計56地域に達したことをお知らせいたします。

「ジーバーFOOD」は、2022年11月に宮城県でスタートし、これまで累計220名のシニアが活動に参加しました。これまでのノウハウと実績をベースに2025年3月18日より開始した全国展開プロジェクトは、地域に根ざした企業様からの強い共感と支持をいただき、北海道から九州まで急速に拡大。開始から1年足らずで地域での導入が加速し、今月、節目となる50地域を突破いたしました。

■シニアが主役の食事業「ジーバーFOOD」について

「ジーバーFOOD」は、シニアが食の作り手となって活躍し、地域に心温まる豊かな食体験をお届けしていく事業です。宮城県での創業以来、累計220名のシニアが参加しています。 メインブランドである「街仲食堂 by ジーバーFOOD」は、注文を受けてからシニアメンバーが握る「ふわっとしたおむすび」と、野菜たっぷりの「豚汁」を中心とした一汁一菜定食を提供。『まるで実家のような温かさ』と地域で好評を得ています。 この活動で培った、再現性と収益性を両立させた持続可能な運営モデルをパッケージ化し、地域サポーター企業へ提供、立ち上げを伴走サポートすることで、シニア世代が生きがいを感じながら社会参加できる機会を創出しています。 私たちは、この”シニアの新しい活躍の場所”を、全国1,889市区町村で実現することを目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fa1AqWvTSy8 ]ジーバーFOOD公式プロモーション動画 :https://youtu.be/fa1AqWvTSy8
【現在展開中の拠点】

・dariabyジーバーFOOD（北海道札幌市西区）Instagram：@daria_gbfood(https://www.instagram.com/daria_gbfood/)

・しんまち街仲食堂本店byジーバーFOOD（宮城県富谷市）Instagram：@gbfood_shinmachikc(https://www.instagram.com/gbfood_shinmachikc/)

・大町街仲食堂byジーバーFOOD（宮城県仙台市青葉区）Instagram：@gbfood_omachi(https://www.instagram.com/gbfood_omachi/)

・六丁の目食堂byジーバーFOOD（宮城県仙台市若林区）Instagram：@gbfood_rokuchome(https://www.instagram.com/gbfood_rokuchome/?hl=ja)

・勝沼街仲食堂byジーバーFOOD（山梨県甲州市）Instagram：@gbfood_katsunuma(https://www.instagram.com/gbfood_katsunuma/)

・あおやま街仲食堂byジーバーFOOD（岩手県盛岡市）Instagram：@gb_morioka_aoyama(https://www.instagram.com/gb_morioka_aoyama/)

■株式会社ジーバー 代表取締役永野健太コメント

「展開地域数が50を超えたこと、大変感慨深く思います。しかし、これは単なる数字の通過点に過ぎません。この数字の向こう側には、それぞれの地域で『まだまだ誰かの役に立ちたい』と願うシニアの皆さんの笑顔と、その手料理を食べて元気になる地域の方々の姿があります。宮城から北海道へ、そして全国へと広がったこの『温かな循環』が、確かな『地域の光』となっていることを実感しています。私たちはこれからも、地域サポーター企業の皆さまと共に、シニア一人ひとりが主役になれる舞台を全国へ広げ、世界が羨む高齢社会の実現に向けて挑み続けます」

■展開エリアについて（2026年1月27日時点：累計56地域）

株式会社ジーバー 代表 永野健太

現在、以下の地域においてパートナー契約を締結し開業に向けて準備が進んでいます。

・北海道・東北地方：

北海道札幌市（中央区・西区）／岩手県盛岡市／宮城県富谷市・東松島市・仙台市（太白区・若林区・青葉区・泉区）／福島県南相馬市・いわき市

・関東地方：

群馬県前橋市／埼玉県さいたま市（浦和区）・富士見市・吉川市・熊谷市／千葉県市原市・船橋市／東京都西多摩郡瑞穂町／神奈川県横浜市（旭区）・川崎市（高津区・多摩区）・小田原市・鎌倉市・藤沢市

・中部地方：

新潟県佐渡市・新潟市／山梨県甲州市／静岡県三島市・磐田市・浜松市(中央区)／岐阜県岐阜市・可児市・美濃加茂市／愛知県名古屋市（熱田区・中川区）・安城市・江南市・半田市

・近畿地方：

大阪府八尾市・大阪市（淀川区）・吹田市／兵庫県神戸市（長田区・西区）・加古川市・播磨町・明石市・尼崎市・加東市／奈良県大和郡山市／和歌山県和歌山市・田辺市

・九州地方：

福岡県福岡市（中央区）／熊本県上益城郡嘉島町／宮崎県都城市／鹿児島県鹿児島市

■会社概要

会社名：株式会社ジーバー(https://gbaaa.jp/)

代表者：代表取締役永野健太

事業内容：シニアと地域のワクワクおしごと作り事業

本社所在地：宮城県富谷市富谷新町95

公式HP :https://gbaaa.jp/