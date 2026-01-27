採用領域のAI活用最前線に迫るー生成AIとリファラル採用で作る未来の人事組織とは？ー

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用を活性化させるクラウドサービス「Refcome（リフカム）」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、無料オンラインセミナー『採用領域のAI活用最前線に迫る―生成AIとリファラル採用で作る未来の人事組織とは？』を2026年2月4日(水)にアーカイブ配信します。（こちらは2025年7月に開催し、好評をいただきましたウェビナーのアーカイブ配信となります。）

人材獲得競争が激化する中、多くの人事部門が限られたリソースで採用目標達成に苦戦しています。人事担当者の工数不足や、本来人間が行うべき戦略的業務に時間を割けない課題が顕在化している状況です。そのような中、注目されているのが、生成AIを活用した採用業務の効率化です。海外では既に多くの企業がAIツールで大幅な生産性向上を実現しており、日本でも先進企業で成果が生まれています。

AIで効率化した時間をどう活用するか。AI時代の人事組織において、人間にしかできない価値創造業務の一丁目一番地となるのが「リファラル採用」といえます。

本セミナーでは、採用領域におけるAI活用の最新事例と、効率化で生まれた時間を活用したリファラル採用の戦略的推進方法について、実践的な事例を交えて解説します。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・生成AIを活用した採用の効率化・生産性向上に関心をお持ちの人事ご担当者様

・AI時代に求められる人事組織や人事のあり方について情報収集を行いたい人事ご担当者様

・リファラル採用がAI時代においてどのように求められていくかご興味をお持ちの人事ご担当者様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/378_1_ec8e09456aa2b480c5d6a69e58a15040.jpg?v=202601270121 ]株式会社Algomatic WorksCOO 高橋 椋一 氏

NTTデータに新卒入社し、AI・ロボティクス技術の研究開発に従事。その後、ソフトバンクにて社内ベンチャーの立ち上げに事業責任者として従事し、2022年2月グッドパッチに入社。シニアプロデューサーとしてAI・FinTech領域のプロジェクトを統括。AIエージェントの社会実装を目指し、2023年7月にAlgomaticへ参画。「リクルタAI」「Algomatic Freelance」「 .AI CAREER」など、HR×生成AI領域で事業開発を推進。

株式会社ウィルオブ・パートナー代表取締役社長 清水 巧

2013年にSansan株式会社入社。カスタマーサクセス部の立ち上げを経験後、2014年に株式会社リフカム（現：株式会社ウィルオブ・パートナー）を設立。ピボットを経て、リファラル採用を活性化するクラウド「Refcome」を立ち上げる。2018年、Forbes「アジアを代表する30歳未満の30人」に選出。2024年10月にウィルオブ・ワーク社にグループイン。

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/