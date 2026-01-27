井村屋のつぶあん×スナックサンドのコラボこだわりのつぶあんで期間限定発売新商品『スナックサンド　つぶあん＆マーガリン』発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、新商品『スナックサンド つぶあん＆マーガリン』を２０２６年２月１日より発売いたします。『スナックサンド つぶあん＆マーガリン』で使用する『つぶあん』は、井村屋株式会社（三重県津市、以下井村屋）の監修したつぶあんを使用しています。原料に使用する小豆は、北海道産小豆を使用しています。井村屋のつぶあんは、『小豆』の状態に合わせて炊き加減を見極め、小豆の風味を大切にして丁寧に炊き上げています。新商品『スナックサンド つぶあん＆マーガリン』は、やわらかくしっとりとしたスナックサンド専用食パンに、こだわりのつぶあんとまろやかなマーガリンをサンドしました。そのまましっとりとした食感を楽しんだり、軽くトーストして小倉トースト風にアレンジするなど、お好きな方法でお楽しみください。

フジパン株式会社は様々な取組みを通して、お客様の健康と幸せな食卓に貢献できる企業を目指してまいります。

■商品概要 スナックサンド つぶあん＆マーガリン

こだわりのつぶあんとまろやかなマーガリンをサンドしました。

【価格】オープン価格

【販売地域】中部エリア

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】4902410-254591

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】4億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://twitter.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan