「しっかりと、低く。」低さへのこだわりと安定的なサポートを両立した新次元の低め枕「Low PilLow（ローピロー）」1月27日発売。

まくら株式会社


枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、「しっかりと、低く。」をコンセプトに、低めの枕を好む方に向けた枕「Low PilLow（ローピロー）」を2026年1月27日（火）に発売します。


低反発ウレタン素材を採用し、高さ4cmという徹底的な低さを実現しながらも、頭部の形を象った独特な形状により、底付き感のない安定した寝心地を提供します。



Low PilLow


製品開発の背景低め枕の課題と「仰向け寝」への着目




一般的に、枕の適切な高さは寝姿勢（仰向け寝、横向き寝）によって異なり、横向き寝のほうが肩幅の分、圧倒的に高い枕が必要とされます。しかし、低めの枕を好む方や普段枕を使わない方は、主に「仰向け寝」を好むというペルソナに基づき、「Low PilLow（ローピロー）」は開発されました。


従来の低め枕は、中素材の調整で高さを下げるため、「へたり」や「かたより」が生じやすく、安定的な低さを保つことが難しい、また低すぎることで「底付き感」が出てしまい、枕本来のサポート機能が果たせないという課題がありました。


「Low PilLow（ローピロー）」は、これらの課題を解決し、「低さ」と「安定的なサポート」の両立を目指しました。





3つの徹底的なこだわり





1. 徹底的に「低く」高さ4cmで首への負担を最小限に


枕の高さを4cmに設定し、徹底的に低く設計しました。頭を無理に持ち上げないため、首への負担を最小限に抑えられます。ストレートネックでお悩みの方や、枕を使っていない感覚での使用を好む方にも適した設計です。



2. 徹底的に「しっかり」とグミ素材で底付き感のないサポート


低めの枕にありがちな底付き感を解消するため、中素材に頭の形を象った独特な形状の低反発ウレタン（グミ）素材を採用。低さを保ちながらも、頭部をしっかりとした硬さで支え、平らな地面で寝ているような感覚を防ぎます。



3. 徹底的に「安定感」をへたり・かたより知らず


従来の枕のように中素材の充填量を減らすのではなく、形状と素材自体で低さを実現しているため、グミ素材がかたよったり、へたってしまうことがありません。いつまでも安定的な「低め」の高さをキープし続けます。





Low PilLowはこんな方にオススメ！




１　低めの枕が好みの方


Low PilLow は低めの寝心地の枕。低めの枕が好みの方におすすめです。



２　仰向け寝の寝姿勢の方


仰向け寝に最適化された枕です。仰向け寝で眠りやすい高さ・形状に設計されています。



３　首元にお悩みを抱えている方


首元を持ち上げすぎないので、首にやさしい寝心地です。



４　枕による首のシワが気になる方


首が縮こまらず、シワができにくい枕です。





テンセル(TM)素材の専用カバーが付属




お届け後すぐにご使用いただけるよう、Low PilLow には専用のカバーが1枚付属しています。


付属の専用カバーは、やわらかく肌にやさしい植物由来のテンセル(TM)素材。吸湿性にも優れていて、オールシーズン快適にお使いいただけます。





開発者メッセージ




Low PilLow は、物理的な低さを好みながらも、質の良い睡眠を求める「仰向け寝」のペルソナに特化して開発されました。低さからくる底付き感をなくし、ある程度の硬さを持たせることで、低反発の良さを活かしつつ、枕本来の機能を発揮できるよう設計しています。ぜひ、低めの枕が好みの方にお試しいただきたい逸品です。





1月27日（火）発売


「Low PilLow」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/160-000701-20)、楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000701-20/)他、まくら株式会社の直営ショップにて、2026年1月27日（火）10:00より行っております。



「Low PilLow」の新しい寝心地をお楽しみください。



商品概要


■商品名


Low PilLow（ローピロー）



■価格


11,000円(税込)



■サイズ


約幅60cm×奥行31cm


首元高さ約4cm／高いところの高さ約7cm



■中材


ウレタンフォーム（竹炭入り）



■側生地


ポリエステル100％



■カバー素材


ポリエステル60％、テンセル(TM)40％



■製造


中国製（企画：日本）



■取り扱いショップ


ほか、枕と眠りのおやすみショップ！ブランドで展開する、Yahoo!ショッピング店、LINEギフト店、ギフトモール店、ANAモール店、dショッピング店、JRE MALL店で順次取り扱いを行ってまいります。


会社概要


■会社名　まくら株式会社
■代表者　河元 智行
■資本金　1,000万円
■設 立　2004年4月12日
■所在地　〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F
■TEL　04-7167-3007（代表）
■FAX　04-7167-3017
■URL　https://www.pillow.co.jp/
■Email　info@pillow.co.jp


■所属団体　日本寝具寝装品協会 正会員
■事業内容
１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売
２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売
３．オリジナル商品の企画・製造
４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託
５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等



