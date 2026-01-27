「しっかりと、低く。」低さへのこだわりと安定的なサポートを両立した新次元の低め枕「Low PilLow（ローピロー）」1月27日発売。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、「しっかりと、低く。」をコンセプトに、低めの枕を好む方に向けた枕「Low PilLow（ローピロー）」を2026年1月27日（火）に発売します。

低反発ウレタン素材を採用し、高さ4cmという徹底的な低さを実現しながらも、頭部の形を象った独特な形状により、底付き感のない安定した寝心地を提供します。

Low PilLow

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000701-20/

製品開発の背景低め枕の課題と「仰向け寝」への着目

一般的に、枕の適切な高さは寝姿勢（仰向け寝、横向き寝）によって異なり、横向き寝のほうが肩幅の分、圧倒的に高い枕が必要とされます。しかし、低めの枕を好む方や普段枕を使わない方は、主に「仰向け寝」を好むというペルソナに基づき、「Low PilLow（ローピロー）」は開発されました。

従来の低め枕は、中素材の調整で高さを下げるため、「へたり」や「かたより」が生じやすく、安定的な低さを保つことが難しい、また低すぎることで「底付き感」が出てしまい、枕本来のサポート機能が果たせないという課題がありました。

「Low PilLow（ローピロー）」は、これらの課題を解決し、「低さ」と「安定的なサポート」の両立を目指しました。

3つの徹底的なこだわり

1. 徹底的に「低く」高さ4cmで首への負担を最小限に

枕の高さを4cmに設定し、徹底的に低く設計しました。頭を無理に持ち上げないため、首への負担を最小限に抑えられます。ストレートネックでお悩みの方や、枕を使っていない感覚での使用を好む方にも適した設計です。

2. 徹底的に「しっかり」とグミ素材で底付き感のないサポート

低めの枕にありがちな底付き感を解消するため、中素材に頭の形を象った独特な形状の低反発ウレタン（グミ）素材を採用。低さを保ちながらも、頭部をしっかりとした硬さで支え、平らな地面で寝ているような感覚を防ぎます。

3. 徹底的に「安定感」をへたり・かたより知らず

従来の枕のように中素材の充填量を減らすのではなく、形状と素材自体で低さを実現しているため、グミ素材がかたよったり、へたってしまうことがありません。いつまでも安定的な「低め」の高さをキープし続けます。

Low PilLowはこんな方にオススメ！

１ 低めの枕が好みの方

Low PilLow は低めの寝心地の枕。低めの枕が好みの方におすすめです。

２ 仰向け寝の寝姿勢の方

仰向け寝に最適化された枕です。仰向け寝で眠りやすい高さ・形状に設計されています。

３ 首元にお悩みを抱えている方

首元を持ち上げすぎないので、首にやさしい寝心地です。

４ 枕による首のシワが気になる方

首が縮こまらず、シワができにくい枕です。

テンセル(TM)素材の専用カバーが付属

お届け後すぐにご使用いただけるよう、Low PilLow には専用のカバーが1枚付属しています。

付属の専用カバーは、やわらかく肌にやさしい植物由来のテンセル(TM)素材。吸湿性にも優れていて、オールシーズン快適にお使いいただけます。

開発者メッセージ

Low PilLow は、物理的な低さを好みながらも、質の良い睡眠を求める「仰向け寝」のペルソナに特化して開発されました。低さからくる底付き感をなくし、ある程度の硬さを持たせることで、低反発の良さを活かしつつ、枕本来の機能を発揮できるよう設計しています。ぜひ、低めの枕が好みの方にお試しいただきたい逸品です。

1月27日（火）発売

「Low PilLow」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/160-000701-20)、楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000701-20/)他、まくら株式会社の直営ショップにて、2026年1月27日（火）10:00より行っております。

「Low PilLow」の新しい寝心地をお楽しみください。

商品概要

■商品名

Low PilLow（ローピロー）

■価格

11,000円(税込)

■サイズ

約幅60cm×奥行31cm

首元高さ約4cm／高いところの高さ約7cm

■中材

ウレタンフォーム（竹炭入り）

■側生地

ポリエステル100％

■カバー素材

ポリエステル60％、テンセル(TM)40％

■製造

中国製（企画：日本）

■取り扱いショップ

枕と眠りのおやすみショップ！本店

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店

ほか、枕と眠りのおやすみショップ！ブランドで展開する、Yahoo!ショッピング店、LINEギフト店、ギフトモール店、ANAモール店、dショッピング店、JRE MALL店で順次取り扱いを行ってまいります。

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

※営業の連絡はご遠慮ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]