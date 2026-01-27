「しっかりと、低く。」低さへのこだわりと安定的なサポートを両立した新次元の低め枕「Low PilLow（ローピロー）」1月27日発売。
枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、「しっかりと、低く。」をコンセプトに、低めの枕を好む方に向けた枕「Low PilLow（ローピロー）」を2026年1月27日（火）に発売します。
低反発ウレタン素材を採用し、高さ4cmという徹底的な低さを実現しながらも、頭部の形を象った独特な形状により、底付き感のない安定した寝心地を提供します。
製品開発の背景低め枕の課題と「仰向け寝」への着目
一般的に、枕の適切な高さは寝姿勢（仰向け寝、横向き寝）によって異なり、横向き寝のほうが肩幅の分、圧倒的に高い枕が必要とされます。しかし、低めの枕を好む方や普段枕を使わない方は、主に「仰向け寝」を好むというペルソナに基づき、「Low PilLow（ローピロー）」は開発されました。
従来の低め枕は、中素材の調整で高さを下げるため、「へたり」や「かたより」が生じやすく、安定的な低さを保つことが難しい、また低すぎることで「底付き感」が出てしまい、枕本来のサポート機能が果たせないという課題がありました。
「Low PilLow（ローピロー）」は、これらの課題を解決し、「低さ」と「安定的なサポート」の両立を目指しました。
3つの徹底的なこだわり
1. 徹底的に「低く」高さ4cmで首への負担を最小限に
枕の高さを4cmに設定し、徹底的に低く設計しました。頭を無理に持ち上げないため、首への負担を最小限に抑えられます。ストレートネックでお悩みの方や、枕を使っていない感覚での使用を好む方にも適した設計です。
2. 徹底的に「しっかり」とグミ素材で底付き感のないサポート
低めの枕にありがちな底付き感を解消するため、中素材に頭の形を象った独特な形状の低反発ウレタン（グミ）素材を採用。低さを保ちながらも、頭部をしっかりとした硬さで支え、平らな地面で寝ているような感覚を防ぎます。
3. 徹底的に「安定感」をへたり・かたより知らず
従来の枕のように中素材の充填量を減らすのではなく、形状と素材自体で低さを実現しているため、グミ素材がかたよったり、へたってしまうことがありません。いつまでも安定的な「低め」の高さをキープし続けます。
Low PilLowはこんな方にオススメ！
１ 低めの枕が好みの方
Low PilLow は低めの寝心地の枕。低めの枕が好みの方におすすめです。
２ 仰向け寝の寝姿勢の方
仰向け寝に最適化された枕です。仰向け寝で眠りやすい高さ・形状に設計されています。
３ 首元にお悩みを抱えている方
首元を持ち上げすぎないので、首にやさしい寝心地です。
４ 枕による首のシワが気になる方
首が縮こまらず、シワができにくい枕です。
テンセル(TM)素材の専用カバーが付属
お届け後すぐにご使用いただけるよう、Low PilLow には専用のカバーが1枚付属しています。
付属の専用カバーは、やわらかく肌にやさしい植物由来のテンセル(TM)素材。吸湿性にも優れていて、オールシーズン快適にお使いいただけます。
開発者メッセージ
Low PilLow は、物理的な低さを好みながらも、質の良い睡眠を求める「仰向け寝」のペルソナに特化して開発されました。低さからくる底付き感をなくし、ある程度の硬さを持たせることで、低反発の良さを活かしつつ、枕本来の機能を発揮できるよう設計しています。ぜひ、低めの枕が好みの方にお試しいただきたい逸品です。
1月27日（火）発売
「Low PilLow」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/160-000701-20)、楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000701-20/)他、まくら株式会社の直営ショップにて、2026年1月27日（火）10:00より行っております。
「Low PilLow」の新しい寝心地をお楽しみください。
枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店 :
商品概要
■商品名
Low PilLow（ローピロー）
■価格
11,000円(税込)
■サイズ
約幅60cm×奥行31cm
首元高さ約4cm／高いところの高さ約7cm
■中材
ウレタンフォーム（竹炭入り）
■側生地
ポリエステル100％
■カバー素材
ポリエステル60％、テンセル(TM)40％
■製造
中国製（企画：日本）
■取り扱いショップ
枕と眠りのおやすみショップ！本店
https://shop.pillow.co.jp/products/160-000701-20
枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000701-20/
ほか、枕と眠りのおやすみショップ！ブランドで展開する、Yahoo!ショッピング店、LINEギフト店、ギフトモール店、ANAモール店、dショッピング店、JRE MALL店で順次取り扱いを行ってまいります。
会社概要
■会社名 まくら株式会社
■代表者 河元 智行
■資本金 1,000万円
■設 立 2004年4月12日
■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F
■TEL 04-7167-3007（代表）
■FAX 04-7167-3017
■URL https://www.pillow.co.jp/
■Email info@pillow.co.jp
■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員
■事業内容
１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売
２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売
３．オリジナル商品の企画・製造
４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託
５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]