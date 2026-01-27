サクラサクマーケティング、「AI×WEB制作」事業を本格始動｜SEOのプロが「作って終わり」の制作業界の常識を覆し、成果にコミットする次世代型制作サービスを提供開始【サクラサクマーケティング株式会社】

サクラサクマーケティング株式会社

SEOコンサルティングを中心に企業のデジタルマーケティング支援を行なうサクラサクマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：根岸 雅之、以下「サクラサクマーケティング」）は、AI技術とSEOの知見を融合させた「WEB制作事業」を2026年1月より本格始動いたしました。

本事業では、SEOのプロフェッショナルがサイト構造の設計から参画し、スローガンに掲げる「TT-AI（徹底的にAI）」のもと制作コストと期間を劇的に圧縮。浮いた予算と時間を「運用（SEO・広告）」に投資することで、企業の売上最大化を支援する新しい制作モデルを提供します。

◇事業開始の背景：「制作はゴールではなく、スタート」

昨今の検索エンジン環境は、AIの台頭やユーザー行動の変化により、単に記事コンテンツを作成するだけでは上位表示や集客が難しい状況へと変化しています。そのため、記事以外のシミュレーター機能やUI/UXを含めた「次世代型コンテンツ」の実装が求められています。

しかし、一般的なWEB制作の現場では、「制作（箱作り）」に予算の大半が割かれ、公開後の集客や運用に予算が回らないという課題が常態化していました。サクラサクマーケティングは、「成果が出ないのは、実行（制作・運用）まで一気通貫で責任を持てていないからではないか」という課題意識から、あえて制作領域への参入を決断しました。

「制作はゴールではなく、スタートライン」と定義し、制作プロセスにAIをフル活用することでイニシャルコスト（制作費）を抑え、本当に重要な「サイトを育てること（運用）」にリソースを集中させる体制を構築しました。

◇サクラサクの「AI×WEB制作」3つの特徴

1. SEOのプロによる「勝てる構造」の設計

デザインの美しさだけでなく、検索エンジンに評価されるための内部対策や構造設計をSEOのプロが担当します。創業以来20年で培ったSEOとコンテンツマーケティングのノウハウを活かし、公開後の集客をゴールから逆算して設計します。

2. 徹底したAI活用で「安く・早く・高品質」を実現

社内のAI研究・開発チームが最新技術をキャッチアップし、コーディングやデザイン工程にAIを導入。チームスローガン「TT-AI（徹底的にAI）」のもと、従来数ヶ月かかっていた制作期間や費用を大幅に圧縮します。 実際に、社内プロジェクトのサービスサイト制作では、通常500～1,000万円規模のシステム開発を、AI活用によりエンジニア2名・期間1ヶ月でリリースした実績があります。現在はこの成功モデルを活かし、お客様のプロジェクトにおいても同様の「短納期・低コスト」を実現しております。

3. 「作って終わり」にしない、運用重視の予算配分

一般的な制作会社が「予算の9割を制作、1割を運用」とするならば、当社は「制作費を抑え、残りの予算を運用に回す」ことを推奨します。制作後もSEOコンサルティングやコンテンツ制作、細かな改修運用まで一気通貫で伴走し、成果が出るまでサポートします。

◇サービスプラン概要

ご予算と目的に合わせ、以下の区分でプランを提供します。

・サクラサクのAI制作（～100万円）

AIを活用し、5～10ページほどのサイトを安価かつ最速（約1ヶ月）で構築するプラン。AIで生成したサンプルからデザインを選択・調整するフローを採用し、コストを抑えます。

・通常制作（100～300万円程度）

10～30ページ規模のサイトに最適。WordPressの高度なカスタマイズや、プロによる写真撮影なども含みます。

・大規模・スクラッチ開発（400万円以上）

独自CMS構築や基幹システム連携など、高度な機能要件に対応するプラン。

・LP制作（50～120万円） ／ 運用プラン（月額5万円～）

ランディングページ制作や、公開後の保守・更新代行（チケット制）も提供します。

◇サクラサクマーケティング株式会社 代表コメント

取締役社長COO ねぎお社長 より

WEB制作は単なる作業ではなく、事業をどう伸ばすかという経営判断そのものです。 これまでの制作業界では、立派な箱（サイト）を作ることにお金をかけすぎて、肝心の中身や集客にお金が回らないという本末転倒な状況が多く見られました。我々はSEO会社として「結果」に責任を持つために、あえて制作事業を始めます。AIという武器を使い、コスト構造を変革することで、お客様と一緒に事業を伸ばすパートナーでありたいと考えています。

◇サクラサクマーケティング株式会社 WEB制作事業責任者コメント

執行役員CTO 山崎 好史（ヤマザキ ヨシフミ） より

我々は「TT-AI（徹底的にAI）」をスローガンに、AI技術を制作現場に落とし込んでいます。これにより、高度な技術を要するシステム開発であっても、従来の常識を覆す短期間かつ低コストでの実装が可能になりました。これまではコンサルタントとして「出来上がったサイト」の改善提案をしてきましたが、これからは「ゼロから一緒に作る」ことができます。最初からSEOに強い設計で、かつ運用に予算を残せるこの新しい制作スタイルで、お客様のビジネスを加速させていきます。

■サクラサクマーケティング株式会社について

◇会社概要

社名：サクラサクマーケティング株式会社

URL：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp

代表取締役会長CEO：林 亨

取締役社長COO：根岸 雅之（ねぎお社長）

設立：2005年8月8日

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWAビル3階

大阪支社：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

◇事業内容

・SEOコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・CROコンサルティング

◇サクラサクマーケティングの特徴

１.大手広告代理店や同業からも選ばれる信頼性の高いサービス品質

２.SEO業界歴20年の豊富な支援実績を裏付ける徹底的に顧客に向き合う組織体質

３.多様なニーズに対応する柔軟なサービス設計と対応力

◇社長について

ねぎお社長

サクラサクマーケティング株式会社 取締役社長 COO 根岸雅之（通称：ねぎお社長）

1980年生まれ 東京都稲城市出身。約20年間SEOコンサルティング、コンテンツマーケティングに従事。2006年にSEM コンサルタントとして、インターネット総合代理店、株式会社オプトに入社。リスティング、ディスプレイ広告の運用から、SEOの施策提案など主にキーワードマーケティング領域に特化した業務に従事。

同年10月に、当時4名のベンチャー企業であった当社の役員と共鳴し、転職。入社後は、営業をはじめ、SEOコンサルティング、新規事業開発、自社マーケ、人事、財務と幅広い領域を経験し、営業部長、執行役員、取締役を経て、2015年に社名変更とともに取締役社長に就任。SEOコンサルタントとして大規模サイトから新規サイトまで、売上向上につながるコンサルティングを武器に200サイト以上の実績。

現在は、サクラサクラボの編集長、YouTube「ねぎお社長のSEOチャンネル」での情報発信などの自社マーケティングを通じてBtoBマーケティングにも精通し、ここで培ったノウハウをもとにコンサルティングを展開。

