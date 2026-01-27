【ついに開催！】第5回超オークション『トイキン祭』が2月1日から開催決定！ソフビや激レアアイテム150点超を大放出！

有限会社ヤマト

トイズキング（本社所在地：名古屋市中村区、代表者：山本 祐介）は、2026年2月1日（日）13：00～2月8日（日）に、トイズキンググループ主催の超（スーパー）オークション『トイキン祭』を開催いたします。

■『トイキン祭』とは？

半年に一度やってくるトイキン祭（超オークション）は、今回で第5回目となります。

今回も、150点以上のレアアイテムやヴィンテージおもちゃを一挙大放出！！

ソフビ、セル画、戦隊、ロボなど、ここでしか手に入らない一点ものを多数ご用意しております！

お宝を手に入れるチャンスをお見逃しなく！

＜注目商品トピックス＞

■オークション開催情報

開催日程：2026年2月1日（日）13：00～2月8日（日）

会場：トイズキング Yahoo!オークション

オークション会場：https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ALW7Xd3LUUJtRgLsp2NihUwYLf2mv?user_type=c

■参加方法

トイキン祭はYahoo!オークション会場での開催となります。

＜参加に必要なステップ＞

1.Yahoo! JAPAN IDの取得

2.本人確認（認証）

※本人確認が必要なオークションとなります。

確認に時間がかかる場合がございますので、お早めに手続きをお願いします。

参加方法の詳細 :https://www.toysking.news/auc/howto■注意事項

＜入札の取り消し＞

・Yahoo!オークション内で見られる購入意思を持たないイタズラ入札対策のため、悪い評価が一定数あるIDからの入札は当店の判断により取り消しをさせていただく場合がございます。

新規IDの入札者様にはお手数をおかけしますが、入札前に購入意思がある旨を「出品者への質問」よりご連絡ください。

（「購入意思がある」と入力いただき、名前やメールアドレスなど個人情報は入力しないでください）

＜繰り上げ＞

・落札者決定後にやむをえない理由等で売買契約が成立しなかった場合、次点落札者の方にご連絡する場合がございます。

＜その他＞

※通常販売商品（定額販売商品）とトイキン祭商品（競り販売商品）が混在しているストアとなっております。

※「商品名【同梱不可/トイキン祭】」という表記と商品画像1枚目左上のロゴがトイキン祭商品の目印となっております。ご入札の際はご確認の上、ご入札間違いがないようお気をつけくださいませ。

※早期終了や即決価格販売は行っておりません。

※トイキン祭商品につきましては送料がかかります。

※通常販売商品と別管理となるため同梱発送は行っておりません。予めご了承くださいませ。

※通常販売商品と問い合わせ先が異なります。お問い合わせの際は商品ページ内よりお問い合わせ先をご確認くださいませ。

詳細はこちら :https://www.toysking.news/press/7935#section_h4_3

■オークション商品一覧（一部）

不二家/フジヤ ポコちゃん 首振り人形 木製台座/開始金額:100,000円～旧バンダイ 仮面ライダー1号 面取れ ソフビ/開始金額:30,000円～マルサン ウルトラマン ソフビ/開始金額:30,000円～旧バンダイ ジャイアントサイズ 超人 バロム1/バロムワン 面取れソフビ/開始金額:60,000円～万創 科学忍者隊ガッチャマン 燕の甚平 ソフビ/開始金額:4,000円～マルサン バラゴン 1966 ソフビ/開始金額:15,000円～BULL MARK/ブルマァク ジンクロン メカンダーロボ テクニカル合身セット/開始金額:400,000円～POPY/ポピー 超合金 GB-55 超電磁ロボ コン・バトラーV/開始金額:150,000円～BANDAI/バンダイ DX/デラックス 超合金 電撃戦隊チェンジマン 電撃合体 チェンジロボ GC-27/開始金額:80,000円～POPY/ポピー 超合金DX GB-36 未来獣合体 百獣王ゴライオン/開始金額:150,000円～

【きっと見つかる】ここでしか出会えない限定品多数！『T-BASE JAPAN』

その他出品予定作品 :https://www.toysking.news/auc

おもちゃ買取「トイズキング」が運営する『T-BASE JAPAN』（https://tbasejpn.com/）では、クリエイターや作家などのオリジナルソフビを販売しています。

T-BASE限定作品や作家同士のコラボ作品など、T-BASEでしか購入できない商品を多数取り扱っています。

池袋店と名古屋店があり、全く違ったコンセプトのもと、作品を展開しています。

ここでしか手に入らないおもちゃをぜひ見に来てください。

トイズキング（有限会社ヤマト）について

大人が本気でワクワクするTOYショップ「おもちゃをもっと、おもしろ楽しく」をテーマにおもちゃ&ホビー買取専門店として運営しております。

「ホビーの世界は子どもだけのものではない」

子どもはもちろんのこと、大人もコレクターとして集めることができるホビーは世代を超えてみんなに愛され、親しまれる文化です。

その中には非常に高価なものや、一般販売では手に入らない限定品など価値が高いものがたくさんあります。

そして最新のものだけでなく、発売当時は数百円、数千円程度のレトロな玩具が非常に希少なアイテムとして、その高い価値を認められています。

トイズキングには、そんな「レトロな玩具や、最新ホビー」の価値をプロの目で鑑定する専門バイヤーが多数在籍しております。

■「トイズキング」：https://www.toysking.jp/

■WEB申込：https://www.toysking.jp/request.html#mousikomi

■無料電話相談：0120-778-070（年中無休 10:00～22:00）