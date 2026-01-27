復帰するなら今！無料30連分の配布報酬が登場！『鳴潮』大型アプデVer.3.1「雪に抱かれた君へ」が2月5日より配信開始。

KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.,LIMITED

本アップデートでは、物語・体験面のさらなる進化に加え、プレイヤーの冒険を力強く後押しする豪華報酬を多数用意した特別キャンペーンを実施いたします。

2月17日から3月19日までの期間中にログインすると、星声×1,600と限定アイコンをメールにてプレゼント。

さらに、指定任務を達成することで、金髓の波模様×10、唱喚の渦模様×10、限定旅のしるし「宇宙の奥に潜む星明かり」、限定称号「星巡りの調べ」、音骸幻相「星屑の糸を引くスピンドル」などを含む、豪華ギフトを獲得できます。

Ver3.1潮汐任務クリアで「ラハイロイ」のスタートーチ学園に相応しいプレミアム衣装「永久に輝く星明り」を無料で獲得できるほか、同シリーズの漂泊者アイコンも解放されます。

Ver3.1では、新エリア「ロイ氷原」を舞台に、謎に満ちたキャラクターである「エイメス」を筆頭に「ラハイロイの鍵」となる存在のエクソストライダーに迫るストーリーが展開します。さらに新キャラクターとして「エイメス」と「リューク・ヘルセン」が登場。また雪に覆われた「ロイ氷原」の探索を快適にするため「エクスペディションバイク」に水面を凍らせて水上を走行できる新機能「フロストアクセル」や新モジュール「環境適応」の追加など、数多くの新要素が実装されます。また、モバイル端末における「エクスペディションバイク」の操作性向上に加え、凍結した水面や雪上における軌跡氷原などディティール氷原も強化されています。さらに一部の端末では超高解像度設定を利用可能となり、さらなる没入感を体験できるようになります。

■『鳴潮』Ver.3.1予告特別通信

https://www.youtube.com/watch?v=_E_mdrfrCE4

■新エリア「ロイ氷原」

新エリア「ロイ氷原」はラハイロイの上方。エクソストライダーの巨剣の頂に位置しています。かつての大変動によって地極と磁極の偏移が発生し、その影響でソラリス近地軌道にあった衛星や宇宙ステーションが地表へと次々に墜落。青々とした密林が広がる大地だったこの場所も一面が氷に覆われる気候変動も相まって悲惨な変貌を遂げます。そんな地表、奥深くに安置されているエクソストライダーについにアクセスする瞬間が訪れます。

■新キャラクター紹介

・星5共鳴者「エイメス（CV：佐藤聡美）」

スタートーチ学園に所属するエクソストライダー適格者であったエイメスは今、誰にも見えない「デジタルゴースト」になっています。陽気で愛嬌のある振る舞いをする彼女は多趣味でもあり、「正体を隠した学園の歌姫」としてキャンパスライフを謳歌しつつ、その喜びを皆と分かち合っています。エイメスは焦熱属性の星5共鳴者で、武器は迅刀。人型のデジタルゴースト状態とエクソストライダー武装状態を自在に切り替えながら戦います。またエクソストライダー武装を自律稼働させ、自身と連携して攻撃できるなど戦術的な動きも楽しめるキャラクターとなっています。

・エイメスのモチーフ武器星5迅刀「とこしえの明星」

エイメスのモチーフ武器である「とこしえの明星」も同時に実装されます。ピンクからブルーへと移ろうグラデーションが特徴で、時折、エイメスの特性を反映してか微細な電子的な乱れを見せることもあります。また彼女が振るう「とこしえの明星」は光の刃へと姿を変え、まばゆい光焔を迸らせます。

・星5共鳴者「リューク・ヘルセン（CV：立花慎之介）」

穏やかな陽だまりのような人物であるリュークは、医師として卓越した技術を持つだけでなく心理学にも精通しており「耳を傾けること」を得意としています。彼は回折属性の星5共鳴者で、武器は手甲。地上で戦う際は素早い動きでメスを振るい、空中では徐々に自身の力を解放していき、彼の力の源である「日髄」が凝縮した鎌状の武器へと変質し、敵を切り裂きます。

・リュークのモチーフ武器星5手甲「デイブレイカースパイン」

リュークのモチーフ武器である「デイブレイカースパイン」も同時に実装。鋭利な合金の翼と「日髄」の結晶で構成された翼を併せ持つ独特な形状をしており、コアから太陽のような輝きが絶えず放たれているのも特徴です。

■Ver3.1限定イベントも続々開催

Ver3.1では、新エリアを中心とした多数の期間限定イベントを実施予定です。実施予定のイベントは以下の通りです。

・仲間と一緒にカードゲームを楽しむ「銀河の流れ落ちる場所」

2月5日（木）のアップデート後に開催されるカードゲームでは、これまで出会った仲間との優雅な一時を楽しめます。イベントに参加することで、「遊宴値」を獲得し「銀河コイン」を入手できます。「遊宴値」はイベント内で新エリアの解放や追加ギミックエリアの装飾機能解の開放に使用でき、一定量蓄積すると星声などの報酬を受け取れます。

・エリア探索イベント「極地遠征記」

求知者の足跡を辿って氷原の奥深くへと踏み出し、各種探索任務の達成に応じて星声や育成素材などの報酬を獲得できます。

・留まる影収集イベント「氷原での思い出」

カメラを手に極地ならではの風景を探索し、記録していくイベント。星声を含むさまざまな報酬を受け取れます。

・「全開疾走！スピードと激情！」

内容は「ヒューリスティック知能搭載エクスペディションバイク・センサーエンベッドII」こと通称「H.E.R.M.E.S.」のバイクテストを行うイベント。コース上にいる敵を撃破してバフ効果を獲得しつつ、トークンを消費してバイクの性能を強化しながらコース走破を狙います。こちらも報酬として星声やイベント限定称号の獲得など、多彩な報酬を用意しています。

・ミニイベント「鎮まれ！嵐の大移動！」

・戦闘イベント「ブレードハンター：ワイルド」

・ブブルーレット「ブブ企画・推進」

・エクスペディションバイク拡張「TERM-X 拡張オペレーション」

・恒常チャレンジ「ホロタクティクス・同調ドライブの機骸」

・恒常イベントアップデート「グローリー・ヒルズ：激闘リターン」

・ログインイベント「粉雪のプレゼント」

・Webイベント「氷原と繋ぐパイプライン」

