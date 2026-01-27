Too、Jamfのチャネルパートナープログラムにおいて、最上位の「Jamf Elite Partner」に認定

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年1月、Jamfのチャネルパートナープログラムにおいて、最上位である「Jamf Elite Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

Tooは2015年より、Jamf製品を用いたAppleデバイスの管理、及びスムーズな活用を支援するパートナーとして、法人企業や教育機関において数多くの導入・運用支援をおこなってまいりました。本認定は、Jamf製品に関する高度な専門知識と豊富な導入実績、お客様への継続的な価値提供が評価されたものです。

近年、セキュリティ対策の重要性がますます高まる中、デバイス管理からセキュリティ強化までを包括的に実現できるJamf製品のニーズが拡大しています。

このような市場環境を背景に、Tooはこれまで培ってきたJamf製品の導入・支援実績をもとに、より高度な技術支援体制を構築し、最上位パートナーとしてクリエイティブな働き方や学びを支える環境づくりに貢献してまいります。

■会社概要

Too は、「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」をミッションに掲げ、1919年の創業以来、お客様がそれぞれの理想に向かってビジネスに専念できる環境づくりを支援しています。また、Apple製品の40年以上にわたる取り扱い実績を持ち、高い付加価値を提供できるApple Premium Business Partnerとして、Apple製品の創造性を最大限に活かしたビジネス支援を展開しています。

また、Apple製品の導入にとどまらず、運用・管理までを包括的に支援するため、 2015年から日本国内におけるJamf製品の販売およびサポートを開始しました。約500社、100,000ライセンスの導入実績を持ち、法人及び教育機関のお客様へ、それぞれのIT環境に合わせた導入を支援しています。

Jamf製品についての詳細は下記をご覧ください。

https://www.too.com/product/jamf/

会社名：株式会社Too

創業：1919年（大正8年）

代表者：代表取締役社長 石井剛太

所在地：本社/東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル

URL：https://www.too.com

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too Apple事業開発部

E-Mail applebiz@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル