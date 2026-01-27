“EMOTIONレーベル”のBlu-rayをビッグサイズジャケットで展開する「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」がアニメイト一部店舗でも取扱決定！　1月28日～順次発売!!

株式会社アニメイトホールディングス△1月28日発売タイトル商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19361

株式会社アニメイトは、「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」の商品を、LPレコード（ロングプレイレコード）コーナーを展開している一部店舗にて2026年1月28日から順次販売いたします。

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」通称・EMOジャケとは、バンダイナムコフィルムワークスの映像商品ブランド“EMOTIONレーベル”にて過去リリースされたBlu-rayが、32cm×32cmにリデザインされたビッグサイズジャケット商品です。

シリーズ第1弾として2026年1月28日より7作品、第2弾として2月25日より5作品が発売となります。

また、対象商品のうちいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方には、特典「EMOジャケ専用ショッピングバッグ（全1種）」をプレゼントいたしますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

EMOTION BIG JACKET COLLECTION

＜店頭取扱店舗＞アニメイト池袋本店、渋谷、秋葉原、新宿、京都、大阪日本橋、梅田

＜1月28日発売＞

『機動戦士ガンダム』

価格：9,680円（税込）

『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』

価格：9,680円（税込）

『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』

価格：9,680円（税込）

『ラブライブ！The School Idol Movie』

価格：7,480円（税込）

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』

価格：9,680円（税込）

『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』

価格：8,580円（税込）

『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』

価格：8,580円（税込）

△1月28日発売タイトル

＜2月25日発売＞

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』

価格：9,680円（税込）

『ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow』

価格：7,480円（税込）

『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』

価格：8,580円（税込）

『ヤマトよ永遠に』

価格：8,580円（税込）

『宇宙戦艦ヤマト 完結編』

価格：8,580円（税込）

△2月25日発売タイトル

＜購入特典＞

△購入特典：EMOジャケ専用ショッピングバッグ

対象店舗の店頭にて、上記12商品のいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方から先着で、「EMOジャケ専用ショッピングバッグ」を1枚プレゼントいたします。

対象店舗：

全国アニメイト（アニメイト通販除く）

ゲーマーズ全店（オンラインショップ除く）

ほか

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)創通・サンライズ

(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー

(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

(C)2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!ムービー

(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社

■関連URL

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19361)

「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」特設サイト(https://v-storage.jp/emotion_big_jacket_collection/)