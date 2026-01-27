“EMOTIONレーベル”のBlu-rayをビッグサイズジャケットで展開する「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」がアニメイト一部店舗でも取扱決定！ 1月28日～順次発売!!
△1月28日発売タイトル
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19361
株式会社アニメイトは、「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」の商品を、LPレコード（ロングプレイレコード）コーナーを展開している一部店舗にて2026年1月28日から順次販売いたします。
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」通称・EMOジャケとは、バンダイナムコフィルムワークスの映像商品ブランド“EMOTIONレーベル”にて過去リリースされたBlu-rayが、32cm×32cmにリデザインされたビッグサイズジャケット商品です。
シリーズ第1弾として2026年1月28日より7作品、第2弾として2月25日より5作品が発売となります。
また、対象商品のうちいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方には、特典「EMOジャケ専用ショッピングバッグ（全1種）」をプレゼントいたしますので、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
EMOTION BIG JACKET COLLECTION
＜店頭取扱店舗＞アニメイト池袋本店、渋谷、秋葉原、新宿、京都、大阪日本橋、梅田
＜1月28日発売＞
『機動戦士ガンダム』
価格：9,680円（税込）
『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』
価格：9,680円（税込）
『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』
価格：9,680円（税込）
『ラブライブ！The School Idol Movie』
価格：7,480円（税込）
『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』
価格：9,680円（税込）
『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』
価格：8,580円（税込）
『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』
価格：8,580円（税込）
＜2月25日発売＞
『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』
価格：9,680円（税込）
『ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow』
価格：7,480円（税込）
『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』
価格：8,580円（税込）
『ヤマトよ永遠に』
価格：8,580円（税込）
『宇宙戦艦ヤマト 完結編』
価格：8,580円（税込）
△2月25日発売タイトル
＜購入特典＞
△購入特典：EMOジャケ専用ショッピングバッグ
対象店舗の店頭にて、上記12商品のいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方から先着で、「EMOジャケ専用ショッピングバッグ」を1枚プレゼントいたします。
対象店舗：
全国アニメイト（アニメイト通販除く）
ゲーマーズ全店（オンラインショップ除く）
ほか
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)創通・サンライズ
(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT
(C)2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!ムービー
(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社
■関連URL
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19361)
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」特設サイト(https://v-storage.jp/emotion_big_jacket_collection/)