“EMOTIONレーベル”のBlu-rayをビッグサイズジャケットで展開する「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」がアニメイト一部店舗でも取扱決定！　1月28日～順次発売!!

株式会社アニメイトは、「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」の商品を、LPレコード（ロングプレイレコード）コーナーを展開している一部店舗にて2026年1月28日から順次販売いたします。



「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」通称・EMOジャケとは、バンダイナムコフィルムワークスの映像商品ブランド“EMOTIONレーベル”にて過去リリースされたBlu-rayが、32cm×32cmにリデザインされたビッグサイズジャケット商品です。



シリーズ第1弾として2026年1月28日より7作品、第2弾として2月25日より5作品が発売となります。



また、対象商品のうちいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方には、特典「EMOジャケ専用ショッピングバッグ（全1種）」をプレゼントいたしますので、ぜひチェックしてみてください！




■商品情報


EMOTION BIG JACKET COLLECTION


＜店頭取扱店舗＞アニメイト池袋本店、渋谷、秋葉原、新宿、京都、大阪日本橋、梅田



＜1月28日発売＞


『機動戦士ガンダム』


価格：9,680円（税込）



『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』


価格：9,680円（税込）



『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』


価格：9,680円（税込）



『ラブライブ！The School Idol Movie』


価格：7,480円（税込）



『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』


価格：9,680円（税込）



『宇宙戦艦ヤマト　劇場版』


価格：8,580円（税込）



『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』


価格：8,580円（税込）



△1月28日発売タイトル



＜2月25日発売＞


『機動戦士ガンダム　逆襲のシャア』


価格：9,680円（税込）



『ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow』


価格：7,480円（税込）



『宇宙戦艦ヤマト　新たなる旅立ち』


価格：8,580円（税込）



『ヤマトよ永遠に』


価格：8,580円（税込）



『宇宙戦艦ヤマト　完結編』


価格：8,580円（税込）



△2月25日発売タイトル



＜購入特典＞



△購入特典：EMOジャケ専用ショッピングバッグ

対象店舗の店頭にて、上記12商品のいずれか1点をご予約・ご購入いただいた方から先着で、「EMOジャケ専用ショッピングバッグ」を1枚プレゼントいたします。



対象店舗：


全国アニメイト（アニメイト通販除く）


ゲーマーズ全店（オンラインショップ除く）


ほか







■権利表記


(C)創通・サンライズ


(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー


(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT


(C)2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!ムービー


(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司　　Licensed by 東北新社




