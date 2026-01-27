【26年ぶりに熊本県内でアニメイト新店舗オープン！】熊本県内2店舗目のアニメイトが2026年4月「イオンモール熊本」に登場！　オープンを記念した企画も多数実施予定！

株式会社アニメイトホールディングス店舗の詳細はこちらから！ :https://www.animate.co.jp/shop/aeonmall_kumamoto/

株式会社アニメイトは、2026年4月に新店舗「アニメイトイオンモール熊本」を、九州最大級のショッピングモール「イオンモール熊本」内にオープンいたします。

「アニメイト」は、全国47都道府県に店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店です。今回アニメイトの新店舗がオープンする「イオンモール熊本」は、九州最大級の敷地を擁するショッピングモール。熊本駅からは直通バスが運行、九州自動車道御船インターから5分という好アクセスな立地の本施設は、熊本市内の方を始め多くのお客様に愛されています。

今回オープンする「アニメイトイオンモール熊本」は、熊本県内2店舗目のアニメイト。話題のアニメグッズや最新のコミックなどが揃う店舗となっております。「アニメイト熊本」とともに、新店舗の「アニメイトイオンモール熊本」でのお買い物もお楽しみください！

さらに、グランドオープンを記念した企画も多数実施予定。詳細情報は順次公開いたしますので、続報をお楽しみに…!!

■店舗情報

△地図

アニメイトイオンモール熊本

グランドオープン日：2026年4月オープン予定

住所：

〒861-3106

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

イオンモール熊本2階

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦



■関連URL

「アニメイトイオンモール熊本」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/aeonmall_kumamoto/)

「アニメイトイオンモール熊本」X(https://x.com/animateamkuma)