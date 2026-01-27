地域新聞社、「CHIBAビジコン2025」サポーター賞として一般社団法人Inclusive WisのWeb3を活用した産学連携型広告プランを選出

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、千葉県内の起業家を支援する「CHIBAビジコン2025」において、サポーター企業として参画し、サポーター賞を授与しました。当社が選出したのは、一般社団法人 Inclusive Wis 代表理事 玉置 志布氏によるビジネスプラン「Web3を活用し市場に価値を与える産学連携による広告概念改」です。本受賞に伴う副賞として、当社が発行するフリーペーパー『ちいき新聞』にて、受賞者の取り組みを紹介する取材記事を掲載予定です。

1.「CHIBAビジコン2025」について

2026年1月19日に開催された発表式

千葉県では、県内のニーズに対応した新たな発想・手法による千葉発の起業を応援するため、ビジネスプラン・コンペティションを実施しています。県内での起業を前提とした内容で、千葉県の活性化や課題解決につながるビジネスプランを広く募集し、優秀なビジネスプランを表彰・支援することで、起業家の育成・支援を目指すものです。今年度のちばビジコンには、29の企業・団体がサポーターとして参加し、一次審査を通過した15組の起業家の中から、各サポーターが独自の基準に基づき受賞者を選考しました。受賞者には、サポーター企業・団体より起業支援を目的とした副賞が提供されます。

２.選考理由

近年、プロモーションおよびマーケティングは、従来の一方向型から双方向型へと大きくシフトしています。これにより、より精緻で効果的なマーケティング手法が可能となり、導入企業は今後さらに増加していくことが見込まれます。

当社は広告事業を展開する企業として、「マーケティング3.0」の潮流を的確に捉え、Web3技術を活用しながら新たな価値創出が期待できる本ビジネスプランを高く評価しました。

３. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。

アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf(https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf)

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1107

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp