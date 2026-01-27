【2年連続受賞】ICEONE、『LAPRAS RECRUITING AWARD 2025』にてRPO賞を受賞。

株式会社ICEONE

エンジニア採用における高度な運用力を称える『LAPRAS RECRUITING AWARD 2025』にて、株式会社ICEONE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：近藤 徳一、以下「ICEONE」）は『RPO賞』を受賞。昨年度に続く2年連続の選出は市場でも極めて稀であり、当社の専門性と一貫した成果を裏付ける快挙となりました。

先行して発表された「Network Recruiting AWARD 2025」での受賞と合わせ、国内主要プラットフォーム2社から最高水準の評価を得る二冠を達成。自社プロダクト『HRmap（エイチアールマップ）』による支援先の継続率は、現在97％という数値を記録しました。

ICEONEでは、この卓越した支援実績を組織全体のスタンダードへと昇華させ、さらなる進歩を牽引すべく、組織拡大を本格始動いたします。

▍エンジニアの心に響くアプローチ：プロフェッショナルとしての介在価値

本アワードのRPO賞は、LAPRASを運用する採用コンサルティングや採用代行企業の中から、特に運用レベルや成果が優れた企業を称えるためのもの。

今回の受賞は、単なるオペレーション代行の枠を超え、候補者のアウトプットを尊重し抜くICEONE独自の誠実なアプローチが結実した結果と言えます。

私たちはエンジニア一人ひとりのキャリアに寄り添った「技術への深い理解」に基づく対話を徹底してきました。単なるマッチングではなく、候補者が自身のポテンシャルを最大化できるフィールドをプロの視点で提示することへのこだわり。

こうした実直な姿勢が、高い返信率と優れた候補者体験の実現を支えています。

▍成功率97.3％のデータ活用。『HRmap』が導き出す組織の最適解

ICEONEが開発・運営する『HRmap』は、組織内の個人の特性や相関を可視化し、科学的な配置と採用を支援するプロダクト。導入社数が200社を突破した現在、支援先における目標達成率97.3％という数字は、採用市場における一つの重要な指標となりました。

高度な専門性が求められるエンジニア採用においても、このデータに基づき「イマ」に焦点をあてた最適な選択を積み重ねる。感覚に頼らないテクノロジーの活用こそが、ミスマッチを防ぎ、企業と個人が共に進歩し続けられる「納得」の組織作りを具現化する鍵となります。

▍「ICE」の精神：現場の「最適」を問い続け、価値を証明する

ICEONEは現在、事業の急成長に伴い、カスタマーサクセスや事業開発など、プロフェッショナルとしての誇りを持って「進歩」のプロセスを楽しめる仲間を募集中。

市場のニーズが複雑化する今、私たちは常に「期待を超える成果」を自らの介在価値として追求し、挑戦を続けます。

Image Progress. / Create New Limit. / Empowerment People. ──

これら「ICE」のバリューを高いレベルで体現し、世の中にない価値を共にソウゾウ（創造）したい方とお会いできることを、心より楽しみにしています。

▍会社概要

「いまないものソウゾウし、人の進歩に貢献する」をPurposeに、HR事業とアパレル事業を展開するテックカンパニー

会社名：株式会社ICEONE

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-22-14 グランファースト恵比寿7階

代表者： 近藤 徳一

設立： 2020年7月

事業内容：

- 組織改善クラウド「HRmap」の開発・運営- 採用コンサルティング・RPO事業- レディースアパレルブランド（BLUE×PALANG、RANCLIC等）の運営

企業URL： https://www.iceone.co.jp/