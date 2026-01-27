入園入学準備応援《Xフォロー＆リポストキャンペーン》本日スタート！強粘着でピタッと密着「えんぴつシール by布ハレちゃん」【10名様にプレゼント】

株式会社サンアドシステム

入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、公式X（旧Twitter）アカウントにて「入園入学応援企画！フォロー＆リポストキャンペーン」を2026年1月27日（火）から2月1日（日）まで実施します。

強粘着の布ハレちゃんを使った鉛筆用お名前シール

【キャンペーンポストURL】：https://x.com/seal_de_name/status/2015952905803858284?utm_source=Times-X0127(https://x.com/seal_de_name/status/2015952905803858284?utm_source=Times-X0127)

もうすぐ2月、この春に入園や入学を控えた子どもの保護者様は、そろそろ入園準備や入学準備が気になり始める頃となりました。入園入学準備では「全ての持ち物への名前つけ」が大きな負担となり、もちろん鉛筆や色鉛筆・クレヨンも1本1本にお名前つけが必要です。

そんな鉛筆などの名前つけ作業をサッと終わらせられる「えんぴつシール」は、強粘着で鉛筆の強いカーブにピタッと密着。マジックで書くよりも時短でキレイに仕上がります。

■キャンペーン概要

公式Xをフォロー＆リポストするだけで「えんぴつシール by布ハレちゃん」が、抽選で10名様に当たる！

シールDEネーム公式X（旧Twitter）をフォロー＆リポストするだけで応募完了、アカウントをお持ちの方であれば、どなたでもご応募可能。抽選で10名様にプレゼントを致します。

◎開催期間：2026年1月27日（火）10時 ～ 2026年2月1日（日）23時59分まで

応募方法：

１.X公式アカウント（@seal_de_name） をフォロー

２.2月1日（日）23:59までにキャンペーンポストをリポスト

↓

３.厳正なる抽選の上、当選者様には2月2日～3日にDMにてご希望のデザインやお名前・ご送付先をお伺いします。※商品の出荷は2月中旬を予定

◎賞品：「えんぴつシール by布ハレちゃん」10名様にプレゼント70デザインから選べる、鉛筆用お名前シール

【鉛筆用お名前シール（布ハレちゃん。）】

◎商品内容：185枚入（1ピースサイズ／19mm×9mm）

◎通常価格：1,790円（税込・送料無料）

◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

◎URL：https://www.seal-de-name.com/seal/c_pencil_type.html(https://www.seal-de-name.com/seal/c_pencil_type.html?utm_source=Times-X260127)

【商品の特徴】カーブの強い鉛筆にぴたっとフィット。布に貼れて洗濯OK、強粘着の「布ハレちゃん」素材

商品販売サイト :https://www.seal-de-name.com/seal/c_pencil_type.html?utm_source=Times-X260127

小学校の必需品である鉛筆は、芯が柔らかい“2B”が推奨されることが多く、消耗が早い文具のひとつ。そのため、毎回書くのが大変・手書きは消える＆読みにくくなる、という悩みを抱える保護者さまも少なくありません。そのお悩みを解決するべく誕生したのが、コスパ最強「鉛筆用・布ハレちゃん」です。

名前が消えない、やわらかくてしなやかなシール1．カーブの強い鉛筆や色鉛筆にもピタッと貼れる、強粘着タイプ

六角軸鉛筆や赤鉛筆などのカーブ面にもしなやかにフィットする柔らかな素材を採用。強粘着タイプのため、日常の使用で剥がれにくく、名前がしっかり見える状態をキープできます。

三角・丸形鉛筆にも貼ることができる2．自由度が高く、お気に入りの鉛筆にサクッと貼れる！

三角・丸形・太めのエンピツなど、お気に入りの鉛筆にも使用できます。名入れ鉛筆では対応が難しいこだわりの鉛筆にも、貼るだけで名前つけが完了！まっすぐ貼るのはもちろん、くるっと巻いて横向きに見せることも可能。使い方の自由度が高く、低学年～高学年まで長くお使いいただけます。

三角定規などの文具にも3．185枚入りでコスパ抜群。文具はもちろん、布製品にも貼れる「布ハレちゃん。」

「布ハレちゃん。」素材は、食洗機・電子レンジにも対応しており、文具類はもちろんお弁当箱などにも使用可能。また布製品も、貼って24時間経過すればお洗濯できるノンアイロンタイプです。「185枚も鉛筆だけではなくならない！」という心配はなく、ペタペタといろいろな持ち物にお使いいただけます。

4．入学準備～在学中の、保護者さまのご負担を軽減

1セットで鉛筆をはじめ、文具から布製品にまで幅広い持ち物の名入れに使えるため、入学準備や買い替え時の名入れ作業を大幅にサポートします。

【デザイン】小学生に人気のデザインを厳選した、全70バリエーション

入園準備から小学校高学年まで使える、シンプル～イラスト入りの70デザインをご用意。特に小学生に人気のデザインから厳選したデザインをセレクトしました。１種類ですが縦文字もご用意しています。

【素材】2年かけて独自開発。アイロン不要で布に貼れる「布ハレちゃん。」

シンプルデザインイラスト入りデザイン貼るカラデザイン

TVでも紹介されたことがある、「布ハレちゃん。」は、2年かけて独自開発した素材です。今までアイロン用シールでしか貼りつけることが出来なかった布製品に、ギュッ！と貼るだけで名前つけができる強粘着タイプ。忙しい保護者さまにオススメの商品です。

衣類や上靴・タオル地までアイロン不要でぎゅっと貼るだけ布ハレちゃん。商品一覧 :http://seal-de-name.com/seal/cloth_index.html?utm_source=Times-X260127布ハレちゃんシリーズを一覧でご覧いただけます

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。

『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）

【X（Twitter）】https://twitter.com/seal_de_name

【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename

【LINE】https://page.line.me/bhb5651p

【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム

所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル9F

代表取締役：山根 昭二

設立：1991年2月7日

事業内容： EC事業、クリエイティブ事業

会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/