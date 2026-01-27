ÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¡ÊJCR¡Ë³ÊÉÕ°Ý»ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¡ÊJCR¡Ë¤è¤êÈ¯¹ÔÂÎ³ÊÉÕ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸«Ä¾¤·¤Î·ë²Ì¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢°Ý»ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥³ÊÉÕ¸«Ä¾¤·¤ÎÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/308_1_c35a11a14510c7197e83e8ecb267640d.jpg?v=202601270121 ]
2¡¥³ÊÉÕ¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª
³ÊÉÕ¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤«¤éÅö¼Ò»ö¶È¤ª¤è¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤äÂÐ³°Åª¤Ê¿®ÍÑÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÈ÷¤¨¤¿·òÁ´¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÒ´ÑÅª¤Êµ¬Î§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¤¯Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥³ÊÉÕµ¡´Ø
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¡ÊJCR¡Ë
4¡¥³ÊÉÕ¸øÉ½Æü
2026Ç¯1·î26Æü
5¡¥ËÜ³ÊÉÕ»öÍ³Åù¤Î¾ÜºÙ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¡ÊJCR¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡Êhttps://www.jcr.co.jp/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ä¥¦¥í¥³¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥³¥ó¥È¥íー¥ë
ÅÅÏÃ03-3275-6300